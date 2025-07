La gira internacional de Jennifer Lopez está arrasando en cada ciudad que visita, pero no solo por su voz ni por sus éxitosos temas. En los últimos días, la artista ha estado en el centro de la controversia por una coreografía que presentó durante su concierto en Tenerife, España, como parte del Cook Music Fest, el pasado sábado 19 de julio.

En medio de un espectáculo vibrante, cargado de luces, vestuarios deslumbrantes y mucha energía, La Diva del Bronx sorprendió al público con una puesta en escena que dejó a más de uno boquiabierto.

Y no precisamente por sus notas altas. La cantante de 55 años protagonizó un número de baile junto a sus bailarines que muchos consideraron demasiado explícito, provocando una ola de reacciones en redes sociales.

Actualmente, Jennifer Lopez recorre Europa con una gira que está dando mucho de qué hablar. | Crédito: VALERIE MACON / AFP

La coreografía que genera críticas

El número incluyó movimientos sugerentes que, según varios asistentes, rozaron los límites de lo provocativo, lo que despertó críticas por parte de algunos sectores del público. Mientras unos defendieron su libertad artística y su poder sobre el escenario, otros no dudaron en señalar que la presentación “se pasó de tono” y que “no era apta para todos los públicos”.

Pero eso no fue todo. JLo aprovechó su gira para lanzar una canción inédita que rápidamente fue catalogada por sus fans como una declaración directa sobre su ruptura con el actor Ben Affleck. La letra del sencillo, titulado “Wreckage of You”, no dejó lugar a dudas sobre su carga emocional.

La artista explicó que la canción nació tras una noche sin dormir, en medio de una etapa difícil, y quiso compartirla por primera vez en su gira.

Jennifer Lopez ya había causado revuelo en los AMA 2025 al besar a una de sus bailarinas sobre el escenario. | Crédito: Robyn Beck / AFP

Próximos conciertos de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se prepara para una intensa agenda de conciertos en 2025, marcando su regreso a los escenarios tras un período de pausa.

Su gira Up All Night: Live in 2025 la llevará por diversas ciudades de Europa y Asia durante el verano, y culminará con una residencia en Las Vegas a finales de año.

20 de julio : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría 21 de julio : Lucca, Italia

: Lucca, Italia 23 de julio : Serik, Turquía

: Serik, Turquía 25 de julio : Varsovia, Polonia

: Varsovia, Polonia 27 de julio : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría 29 de julio : Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

: Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 30 de diciembre : Paradise, NV

: Paradise, NV 31 de diciembre : Paradise, NV

: Paradise, NV 2 de enero : Paradise, NV

: Paradise, NV 3 de enero : Paradise, NV

: Paradise, NV 6 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 7 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 13 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 14 de marzo: Paradise, NV

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉Únete aquí