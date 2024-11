Jennifer Lopez es una las celebridades de Estados Unidos que tiene una gran historia de superación. Ella hace poco habló sobre su carrera en el mundo de la actuación, recalcando que se le presentaron desafíos por ser una actriz latina en Hollywood. Para más detalles sobre el tema, sigue leyendo esta nota.

La artista internacional, en una entrevista que le realizaron en el podcast Awards Circuit de Variety, dejó en claro que cuando empezó no había muchos papeles para latinas. En ese entonces, ella hacía audiciones para papeles con acentos y estereotipos.

“No dejaba de pensar: ‘¿Por qué no puedo interpretar un papel romántico? ¿Por qué no puedo ser la chica de al lado?’. Esa creencia, esa convicción de que pertenecía a ese lugar, fue lo que me ayudó a romper esos moldes”, recalcó.

Jennifer López en la sesión de fotos de ‘Unstoppable’ durante el AFI Fest en los TCL Chinese Six Theatres en Hollywood. (Foto: Etienne Laurent / AFP)

“El síndrome del impostor es real”

Jennifer Lopez, quien creció en el Bronz como hija de padres puertorriqueños, también aseguró que no siempre se llegó a sentir como en casa en los lugares donde estaba. “El síndrome del impostor es real, especialmente cuando vienes de barrios como yo”, dijo.

Esta imagen permite ver a Jennifer Lopez en la Premier de ‘Atlas’. (Foto: Valerie Macon / AFP)

“Pero he aprendido que se trata de lo que te dices a ti mismo. Tienes que redirigir esa voz interior. Siempre que las dudas aparecen, como ‘No pertenezco aquí, no soy lo suficientemente buena’, tienes que reemplazarlas con ‘No, he trabajado duro. Pertenezco aquí’. Es una mentalidad que transforma todo”, agregó ‘JLO’, cuyo próximo proyecto es la adaptación del musical ganador del premio Tony ‘El beso de la mujer araña’. En aquella película, la actriz interpretará a tres personajes diferentes.

Jennifer Lopez seria mirando a la zona donde están los fotógrafos. (Foto: Roby Beck / AFP)

