Hace unos días, te conté que Jennifer Lopez habló sobre los sentimientos encontrados que tiene a raíz de que sus hijos (Maximilian David Anthony y Emme Muñiz) pronto irán a la universidad. Hoy te comento que la ‘Diva del Bronx’ nuevamente es noticia debido a que reveló por qué participó en un triatlón 6 meses después de haber dado a luz a sus gemelos. Para que recibas la más completa información al respecto, sigue leyendo la nota.

Resulta que la artista participó recientemente en el pódcast ‘Las Culturistas’, donde pudo conversar con Bowen Yang y Matt Rogers. Durante ese diálogo, la artista abordó el tema de la vez que interpretó ‘You Are Woman, I Am Man’ de Funny Girl para el cumpleaños número 40 de su exesposo Marc Anthony. Mientras recordaba eso, expresó con una sonrisa despreocupada: “Ese día corrí un triatlón”.

“Me estaba fijando una meta”

Ya después de haber dicho ello y que hubiera risas de por medio, explicó qué la llevó a tomar tal decisión. “Cuando aún estaba embarazada, pensaba que iba a hacer un triatlón cuando nacieran los niños y después de dar a luz para ponerme en forma. Me estaba fijando una meta”, aseguró.

Eventualmente, Jennifer Lopez indicó que se inspiró en un programa de televisión que cuando cuando buscó triatlones cercanos, supo que habría uno en Malibú en septiembre de 2008. A su vez, expresó que mientras estaba embarazada llegó a ver el American Music Award que ganó en 2007 y se emocionó, pensando que era algo de lo que sus hijos se podrían sentir orgullosos de ella.

“Quiero que estén orgullosos de mí”

“El triatlón fue parte de eso. Quiero que estén orgullosos de mí. Ya les conté la historia. Les dio igual. Dijeron: ‘Bueno, corriste un triatlón’. Pero, algún día, quizá lo recuerden y digan: ‘Vaya, mi madre corrió un triatlón seis meses después de tenerme’”, manifestó la artista que ha recibido comentarios sumamente positivos por su trabajo en ‘Kiss of the Spider Woman’.

Los personajes que interpreta Jennifer Lopez en ‘Kiss of the Spider Woman’

Cabe mencionar que Jennifer Lopez, en ‘Kiss of the Spider Woman’, interpreta a ‘Ingrid Luna’ y a ‘Aurora’ (‘la mujer araña’), personajes que forman parte de la historia que le va contando ‘Luis Molina’ (Tonatiuh) a ‘Valentín Arregui’ (Diego Luna), mientras comparten celda. También es necesario mencionar que ‘JLo’, en la cinta, tuvo el rol de productora ejecutiva.

