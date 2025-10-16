Si bien Bad Bunny será el primer artista masculino latino en encabezar el ‘Halftime Show’ del Super Bowl 2026 , debo mencionarte que, anteriormente, ya existió la presencia latina en este importante evento. Se trata de Jennifer Lopez y Shakira, quienes deslumbraron durante el espectáculo que brindaron en el 2020 . Probablemente consideres que ambas artistas lleven buenos recuerdos de su participación, pero ‘JLo’ lo calificó como “la peor idea del mundo”. ¿Por qué? Ahora te lo explico.

Estas declaraciones por parte de la celebridad de 56 años se realizaron durante su documental ‘Halftime’, estrenado en el 2022. Si bien sus palabras generaron cierta polémica, tres años después decidió explicar a lo que realmente se refería.

En una entrevista concedida a ‘Howard Stern Show’, negó rotundamente que sintió alguna incomodidad al compartir escenario con la artista más representativa de Colombia; al contrario, ha mostrado sus palabras de agradecimiento por esa oportunidad. Sin embargo, enfatizó que cada una podría haber brindado un increíble espectáculo por su propia cuenta.

El 'Halftime Show' de Jennifer Lopez y Shakira es considerado como uno de los mejores espectáculos de este deporte. (Foto: Rob Carr/Getty Images)

“Para mí siempre fue un sueño hacerlo (participar en el ‘Halftime Show’). Como mis ídolos, como Madonna, como Diana Ross o Prince. Cuando me dijeron que lo iba a hacer con Shakira o Gloria Estefan, pensé: ‘¿Tú crees que un único artista latino no puede hacerlo?’ Ese fue el problema", explicó.

Aunque la protagonista de ‘Kiss of the Spider Woman’ aceptó esta propuesta, imaginó que no era justo para ambas celebridades. “Shakira también se merecía su momento y yo quería el mío. La oportunidad de hacer lo que siempre soñé”, añadió.

A pesar de ello, Jennifer considera que “fue absolutamente perfecto” y siente un inmenso orgulloso por el show que brindó junto a la artista colombiana, pues puntualiza que representaron una causa importante.

'JLo' enfatizó que cumplió su sueño al ser partícipe en un 'Halftime Show' del Super Bowl. (Crédito: Getty Images)

“Dos mujeres, madres, latinas, que defienden el trabajo duro. Estaban pasando muchas cosas y fuimos capaces de traer luz”, fueron las palabras finales de la intérprete de ‘On The Floor’.

Y es que ‘JLo’ no está exagerando con ello. Según datos otorgados por YouTube, el ‘Halftime Show’ del Super Bowl LIV cuenta con más de 330 millones de visualizaciones, evidenciando que se trata de una de las presentaciones con mayor aceptación por parte de los fanáticos de este deporte.