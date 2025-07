El 24 de julio, Jennifer Lopez cumplió 56 años y lo celebró con una lujosa fiesta en plena gira (‘Up All Night Live’) por Turquía. El tema aquí es que un día después, por el mismo tour, tuvo una presentación en el estadio PGE Narodowy (Varsovia, Polonia), y ahí acabó sufriendo un problema de vestuario que la llevó a hacer una inesperada confesión. Para más detalles al respecto, lee esta nota.

Debido a que no había pasado mucho tiempo de su cumpleaños, la artista se animó a celebrar un año más de vida en pleno concierto en Varsovia. Justo en ese entonces, cuando ‘JLO’ estaba agradeciendo a sus fans por asistir al espectáculo y acompañarla en ese momento especial, la falda brillante que llevaba puesta se desprendió de su cuerpo y cayó al suelo del escenario.

Jennifer Lopez, durante la celebración de su cumpleaños en su concierto en Varsovia, tuvo que lidiar con el hecho de que se le cayó su falda. (Foto: Jennifer Lopez / YouTube)

A pesar de la sorpresa por lo ocurrido, Jennifer Lopez sabía que el show tenía que continuar. Es por eso que le restó importancia a lo sucedido y comenzó a caminar por el escenario, llegando incluso a dar vueltas para que todos sus fans pudieran ver su look.

“Estoy aquí en ropa interior”, dijo segundos más tarde, mientras un bailarín se acercaba con la falda e intentaba ponérsela de nuevo. “Va a estar por todas partes (el video de lo que ocurrió)”, manifestó después antes de reírse por lo que había pasado. Como ella entendió que ya no tenía sentido usar la prenda, decidió arrojarla hacia sus fans para luego hablarles.

Debido al episodio que vivió, Jennifer Lopez decidió lanzar su falda al público. (Foto: Jennifer Lopez / YouTube)

“Me alegra que reforzaran ese disfraz”

“Muchas gracias (por celebrar con ella un año más de vida). Me alegra que reforzaran ese disfraz. Y me alegro de haber llevado ropa interior. Normalmente no la uso”, aseguró. También indicó que la persona que había agarrado la falda podía quedársela, recalcando que ella no la quería de vuelta.

¿Cómo sé todo lo que pasó? Pues por el hecho de que Jennifer Lopez compartió el momento en su canal de YouTube (Jennifer Lopez). Si te interesa verlo, en esta nota podrás hacerlo sin ningún problema. Por otro lado, te comento que más abajo tienes la oportunidad de saber las fechas de sus presentaciones correspondientes a su gira ‘Up All Night Live’.

Fechas y sedes confirmadas de la gira ‘Up All Night Live’

Martes 1 de julio | Antalya, Turquía | Regnum Carya Resort hotel

Viernes 4 de julio | Estambul, Turquía | Parque de festivales Yenikapi

Domingo 7 de julio | Sharm El Sheikh, Egipto

Martes 8 de julio | Vigo, España | Pontevedra Big Sound Live

Jueves 10 de julio | Cádiz, España | Plaza de España

Viernes 11 de julio | Málaga, España | Estadio Atletismo Ciudad de Málaga

Domingo 13 de julio | Madrid, España | Movistar Arena

Martes 15 de julio | Barcelona, ​​España | Palau San Jordi

Miércoles 16 de julio | Bilbao, España | BEC

Viernes 18 de julio | Tenerife, España | Recinto portuario del Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Domingo 20 de julio | Budapest, Hungría | MVM Dome

Lunes 21 de julio | Luca, Italia | Mura Storiche

Viernes 25 de julio | Varsovia, Polonia | Estadio Nacional

Domingo 27 de julio | Bucarest, Rumania

Martes 29 de julio | Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | Etihad Arena

Viernes 1 de agosto | Kazajistán, Asia Central | Astana Arena

Domingo 3 de agosto | Ereván, Armenia, Asia occidental | Estadio Republicano Vazgen Sargsyan

Martes 5 de agosto | Estambul, Turquía | Festival Park Yenikapi

Jueves 7 de agosto | Taskent, Uzbekistán | Milliy Stadium

Domingo 10 de agosto | Almatý, Kazajistán | General Stadium

Todas las giras musicales que ha tenido Jennifer Lopez hasta la fecha

‘Let’s Get Loud’ (2001)

‘On the 6 Tour’ (2002)

‘Dance Again World Tour’ (2012)

‘It’s My Party Tour’ (2019)

‘Up All Night Live’ (2025)

