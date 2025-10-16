Probablemente, imagines que las celebridades más reconocidas poseen un sinfín de amistades famosas que estarían dispuestas a apoyarlas. Sin embargo, esto no sería del todo cierto. Habitualmente, su círculo más íntimo está fuera del plano del espectáculo. Un claro ejemplo es Jennifer Lopez , quien expresó que no mantiene lazos cercanos con personajes vinculados a Hollywood.

Esta inesperada revelación lo hizo durante su entrevista concedida al programa de radio ‘Sirius XM’ de Howard Stern. Sucede que el conductor le consultó cómo se divertía en sus ratos libres y consideró que sería “fabulosa”, algo que ‘ JLo ’ lo negó rotundamente.

“No, la verdad es que no. Salgo cuando tengo que hacerlo. Trabajo más, hago mis cosas, me apresuro a volver a casa, me pongo cómoda. No sé por qué. Simplemente me quedó en mí, tengo un círculo muy pequeño”, expresó.

JLo enfatiza que prefiere estar en su casa en vez de salir a divertirse. (Foto: Valerie Macon / AFP) / VALERIE MACON

‘La Diva de Bronx’ indicó que, probablemente, su falta de amistades a su nivel de fama se debe a las pocas habilidades de entablar confianza en un primer momento. Es más, consideró que este posible “defecto” podría afectar su imagen personal.

“Creo que soy tímida y no me gusta molestar a la gente, así que no conecto con todo el mundo y creo que me ven como distantes”, complementó Jennifer Lopez ante la pregunta realizada.

Jennifer Lopez es protagonista principal de 'Kiss of the Spider Woman', cinta que se estrenó el pasado 10 de octubre. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

A pesar de esto, la protagonista de ‘Kiss of the Spider Woman’ considera que, cuando existe confianza entre ambas partes, muestra su verdadera faceta y que tiene distintos temas para charlar durante una buena cantidad de tiempo.

No imagines que Jennifer Lopez no presenta vínculos con personas famosas, pues eso sería poco probable. Según la actriz de 56 años, mantiene una cercanía con Jane Fonda, coprotagonista en ‘Monster in Law’, y las hermanas Lynda y Leslie Ann.