El anuncio de Bad Bunny como el artista principal para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 ha generado un sinfín de críticas por parte de los ciudadanos estadounidenses , pues manifestaron que se debía considerar a un artista que esté vinculado netamente a la música en inglés. A pesar de estas críticas, existen distintas celebridades que han respaldado al ‘Conejo Malo’. Una de ellas fue Jennifer Lopez , quien quiso compartir su punto de vista de la situación.

Sus palabras se dieron durante su aparición en el programa CBS Morning. Al ser consultada qué opinaba sobre el rechazo total ante el anuncio de Benito Martínez para el famoso ‘Halftime Show’, ‘ JLo ’ solicitó a los fanáticos del fútbol americano que brinden su apoyo al artista boricua.

“La música y el arte trascienden el lenguaje. No importa. Probablemente él lo ha hecho más que nadie de cualquier generación. El Super Bowl es genial porque te presenta que gente no te conoce”, declaró la celebridad de 56 años.

Jennifer Lopez fue una de las artistas principales del 'Halftime Show' del Super Bowl LIV. (Crédito: @jlo / Instagram)

‘La Diva de Bronx’ recuerda que, durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV del 2020, hubo una gran cantidad de asistentes que desconocían sobre el repertorio musical de ella y de Shakira .

“Cuando nos vieron, dijeron: ‘¡Ah! Eso es lo que hacen’. Es una oportunidad para mostrarle a la gente quién eres, qué te apasiona, en qué crees. Es una gran plataforma para los artistas. Probablemente sea el escenario más grande en el que podrías y creo que es maravilloso que la gente que no lo conoce puede conocerlo", puntualizó.

Finalmente, solicitó a cada uno de los críticos que disfruten de este espectáculo que brindará Bad Bunny. “No te hagas eso, eso es lo que yo diría. Te lo digo, dale una oportunidad”, fueron las palabras finales de Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez pidió a los fanáticos de este famoso evento que le brinden "una oportunidad". (Crédito: EFE / Robyn Beck / AFP)

Bad Bunny estuvo presente en su ‘Halftime Show’

Si eres un fiel seguidor de los distintos espectáculos que se desarrollan en el Super Bowl, sabrás que el cantante puertorriqueño fue el artista invitado de ‘JLo’ durante su ‘Halftime’ en el 2020. Según la propia actriz, “fue un momento muy cultural” al compartir escenario con él, Shakira y J Balvin.

“Estoy muy emocionada por él. Me emocioné cuando actuó con nosotros en el SuperBowl y estoy emocionada por lo que hace. Ofrece un espectáculo hermoso. Es un artista increíble”, fue su declaración al programa Today el pasado 6 de octubre.