La directora y productora china Yi Zhou, quien trabajó junto al actor Jeremy Renner en el documental ‘Chronicles of Disney’, hizo graves acusaciones contra él. Según Zhou, el protagonista de ‘Hawkeye’ le habría enviado mensajes “íntimos”, protagonizado arrebatos de ira bajo los efectos del alcohol y hasta la habría amenazado con llamar a inmigración (ICE) tras una discusión.

Zhou hizo públicas sus declaraciones a través de Instagram, donde relató cómo comenzó su vínculo con Renner.

“El señor Renner me contactó directamente en junio, enviando fotografías personales e íntimas de sí mismo, un comportamiento que, según informes públicos, ha mostrado antes”, afirmó.

“Me convenció de su sinceridad, diciendo que había estado soltero por mucho tiempo y que estaba abierto a una relación a largo plazo. Creí en él, en el poder del amor y en la posibilidad de la redención”, añadió.

De acuerdo con la cineasta, Renner llegó a firmar acuerdos por escrito con su productora, pero más tarde “se negó” a promocionar el proyecto, negando cualquier relación personal o profesional.

Según Zhou, el actor incluso llegó a amenazarla con llamar a inmigración (ICE) tras una discusión. (Foto: Cole Burston / AFP) / COLE BURSTON

“Cuando lo confronté en privado sobre su mala conducta pasada y le pedí que se comportara adecuadamente, que me respetara como mujer y como cineasta, me amenazó con llamar a inmigración/ICE. Fue un acto que me dejó profundamente impactada y asustada”, declaró Zhou, quien asegura haber sufrido “daño personal y reputacional” por la “intimidación y desinformación” del actor.

La directora explicó que le tomó “mucho tiempo” reunir el valor para hablar públicamente sobre lo que considera una “gran humillación”.

En una entrevista posterior con Daily Mail, Zhou presentó capturas de pantalla de un video que, según dice, Renner le habría enviado por WhatsApp. En dicho clip se veía a una pareja manteniendo relaciones sexuales acompañado del mensaje: “¿Oh, sí? ¿Esto está bien?”.

Zhou afirmó tener “una colección de esas fotos y gifs pornográficos que él me envió”. Además, publicó en sus redes una imagen del torso desnudo de un hombre, asegurando que se trataba de una foto que Renner le mandó sin su consentimiento.

“Yo no lo busqué; él me buscó a mí. Ni siquiera sabía quién era, nunca vi una película suya. Me utilizó, me negó y también negó nuestro trabajo”, dijo Zhou.

La cineasta afirmó que vivió momentos de miedo y presentó supuestas pruebas de los mensajes recibidos. (Foto: Chris DELMAS / AFP)

Según la directora, ambos mantuvieron una relación sentimental por un tiempo después del primer contacto.

En septiembre, publicó videos junto al actor paseando en su auto descapotable cerca de su casa en Reno, Nevada; sin embargo, asegura que una noche de agosto, durante una reunión de trabajo en esa misma vivienda, Renner se embriagó y comenzó a gritar durante dos horas.

“Tuve que compartir mi ubicación con mi equipo, mis padres y mis colegas de Disney por si me pasaba algo”, explicó. “Me encerré en una habitación para estar a salvo y empecé a rezar para que no entrara en la noche, porque estaba realmente furioso. Tenía miedo por mi vida”.

Zhou mostró mensajes enviados a un colega esa misma noche, donde expresaba su preocupación porque Renner estaba “siendo violento”, aunque intentó tranquilizar diciendo que “estaría bien” quedándose en su casa.

Tiempo después, tras el deterioro de su relación, Zhou le escribió al actor por WhatsApp: “Vete al infierno… Eres un cerdo… Usas todas las aplicaciones para enviar fotos de tu miembro”.

Según el Daily Mail, Renner respondió: “Se notificará a inmigración sobre tu…”. El resto del mensaje no fue revelado.

Un representante de Renner calificó las acusaciones de “inexactas y completamente falsas”. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

En su defensa, un representante de Jeremy Renner aseguró a Page Six que “las acusaciones son totalmente inexactas y falsas”. El actor, que sobrevivió a un grave accidente con una máquina quitanieves en 2023, no se ha pronunciado sobre el caso.

Zhou, por su parte, insistió en que “no buscaba publicidad” y que solo deseaba “contar la verdad”.

Cabe recordar que Renner estuvo casado con la actriz Sonni Pacheco, quien en 2019 lo acusó de abuso de sustancias y de haber disparado un arma con su hija presente, alegatos que él calificó de “absurdos”.

Actualmente, ambos comparten la custodia de su hija Ava, de 12 años.

¿Quién es Yi Zhou?

Yi Zhou es una directora de cine y artista multimedia de 38 años nacida en Shanghái. Es una figura conocida en la industria por sus cortometrajes experimentales, los cuales han sido proyectados en festivales como Cannes y Sundance.

Zhou se especializa en la fusión de arte, tecnología y narración, a menudo utilizando animaciones 3D. Ha colaborado con marcas globales de lujo y parte de su trabajo artístico fue exhibido en eventos como la Bienal de Arte de Venecia.

