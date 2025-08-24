El mundo del espectáculo se viste de luto tras conocerse el fallecimiento de Jerry Adler, actor norteamericano que murió este domingo en Nueva York a los 96 años. Adler, nacido en Brooklyn y miembro de una familia profundamente ligada al teatro, construyó una trayectoria artística que lo llevó a convertirse en un rostro entrañable de la televisión y el cine. Su papel como Herman ‘Hesh’ Rabkin en la aclamada serie “Los Soprano” lo convirtió en parte de la memoria colectiva de millones de espectadores alrededor del planeta.

LA HISTORIA DE JERRY ADLER EN EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

Lo curioso de su historia es que su camino hacia la actuación no fue inmediato. Durante décadas, Jerry Adler estuvo vinculado al teatro, pero detrás de escena. Se desempeñó como regidor y director en numerosas producciones, entre ellas el mítico musical My Fair Lady.

Su entorno familiar estaba igualmente involucrado en las artes escénicas: su padre y otros parientes trabajaban en el mismo circuito teatral, lo que lo llevó a vivir de cerca la magia del escenario, aunque todavía sin ocupar un lugar en el foco de los reflectores.

Al final, fueron casi 30 años dedicados a la interpretación, hasta su fallecimiento este sábado en Nueva York a los 96 (Foto: AFP)

Fue recién en los años 90, a los 65 años, cuando su vida dio un giro inesperado. Mientras muchos piensan en el retiro a esa edad, Adler decidió dar un salto hacia lo desconocido y probar suerte como actor frente a las cámaras. Su debut llegó con la película “Misterioso asesinato en Manhattan” (1993), dirigida por Woody Allen. A partir de allí, comenzó a aparecer en filmes como “El ojo público” y “En sus zapatos”, demostrando que nunca es tarde para reinventarse.

La televisión se convirtió en el escenario donde Jerry Adler encontró su mayor reconocimiento. Participó en populares producciones como “Mad About You”, “Rescue Me” y, más recientemente, “Transparent”. Sin embargo, su presencia brilló especialmente en dos proyectos: “The Good Wife” y su spin-off “The Good Fight”, donde dio vida al abogado Howard Lyman, personaje que le permitió mostrar un registro lleno de ironía, carisma y veteranía.

Pero fue “Los Soprano” la serie que consolidó su nombre para siempre. Aunque su papel como ‘Hesh’ Rabkin no era protagónico, resultaba esencial para la trama: un confidente de la familia Soprano y consejero de Tony, cuyo pasado también lo vinculaba con el padre del protagonista. Adler supo dar a su personaje una mezcla de calidez, sabiduría y pragmatismo que lo hizo inolvidable para los fanáticos del drama de HBO.

James Gandolfini y Jerry Adler, en "Los Soprano" (Foto: HBO)

¿DE QUÉ MURIÓ JERRY ADLER ?

Hasta el momento, no se ha revelado una causa oficial de su fallecimiento. La muerte de Jerry Adler fue confirmada por su familia, quien informó que ocurrió el sábado 23 de agosto de 2025 en Nueva York.

Sin embargo, los comunicados oficiales y los medios consultados no mencionan una causa específica: algunos medios como TMZ especulan que podría deberse a causas naturales, dada su avanzada edad, pero esto no ha sido confirmado.

La noticia de su fallecimiento generó una oleada de mensajes de cariño y reconocimiento. Entre ellos destacó el de su amigo Frank J. Reilly, quien compartió un sentido homenaje en redes sociales acompañado de fotografías: “El gran actor, mi amigo Jerry Adler, falleció hoy a los 96 años. Lo conocen por uno de sus papeles icónicos y por muchas de sus apariciones como actor invitado. Nada mal para alguien que no empezó a actuar hasta los 65″.

Con su partida, el espectáculo despide a un artista que encarnó la perseverancia y la pasión por el oficio. Jerry Adler demostró que nunca es tarde para cambiar el rumbo de la vida y dejar una huella imborrable en el corazón del público. Su legado permanecerá vivo en cada episodio, en cada escena, y en el recuerdo de quienes lo admiraron tanto dentro como fuera de la pantalla.

