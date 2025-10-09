¡Jessica Maldonado se despide de “Al Rojo Vivo”! Y es que la reconocida reportera de entretenimiento se sumó a una ola de despidos que sacudió a Telemundo durante la primera semana de octubre del 2025. Pero, ¿qué se sabe exactamente sobre la salida de la figura de la cadena televisiva? Pues, descúbrelo en esta nota.

Vale precisar que, el pasado miércoles 8 de octubre del 2025, Telemundo confirmó la salida de Maldonado, quien laboraba como corresponsal desde Los Ángeles para el programa informativo de las tardes.

Al parecer, la decisión formaría parte de una serie de recortes presupuestales que también afectó a otras figuras, como Myrka Dellanos de “La mesa caliente’.

¿CUÁL FUE LA RAZÓN OFICIAL DEL DESPIDO DE JESSICA MALDONADO DE TELEMUNDO?

Telemundo emitió un comunicado oficial donde reconoció el trabajo de Jessica Maldonado, pero confirmó su salida definitiva de la cadena.

Según People en Español, la empresa manifestó: “Jessica Maldonado ya no será parte del programa de Telemundo, Al Rojo Vivo. Jessica es una respetada y valiosa reportera de entretenimiento, reconocida por su talento y el compromiso que siempre ha demostrado en sus reportajes para Al Rojo Vivo”.

El comunicado añadió: “Le agradecemos sus aportes significativos a la cadena y deseamos continuo éxito en su carrera”.

De esta manera, la compañía dejó claro que la decisión no se debió a problemas de desempeño, sino—aparentemente—a una reestructuración interna enmarcada dentro de una estrategia de reducción de costos.

¿QUÉ COMUNICÓ JESSICA MALDONADO SOBRE SU SALIDA DE TELEMUNDO?

Hasta el momento, Jessica Maldonado no ha emitido declaraciones públicas sobre su salida de Telemundo.

Por lo visto, la reportera ha decidido mantener silencio público mientras procesa su despido de la televisora donde había construido una carrera sólida durante un largo tiempo.

¿QUÉ SIGUE PARA JESSICA MALDONADO?

Maldonado, quien previamente había trabajado en “El Gordo y la Flaca” de Univision, cuenta con una experiencia significativa en el mundo del entretenimiento.

Por lo tanto, su trayectoria y su reconocimiento en el medio la posicionan como una candidata atractiva para otras cadenas de televisión.

Además, al haber desarrollado relaciones sólidas con diversas figuras de la industria, podría tener acceso a nuevas oportunidades en medios especializados.

Recuerda que, si quieres seguir todas sus actualizaciones, puedes revisar sus redes sociales oficiales, como su cuenta de Instagram (@jessimaldonadotv).

Jessica Maldonado fue despedida de Telemundo el pasado miércoles 8 de octubre del 2025 (Foto: @jessimaldonadotv / Instagram)

