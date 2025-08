Hace poco más de una semana te informé sobre la frecuencia con la que los Jonas Brothers les mienten a sus hijas. Ahora te cuento que Joe Jonas, integrante de dicha banda, compartió su perspectiva sobre la crianza de sus pequeñas tras haber crecido con solo hermanos. Si te interesa saber qué dijo, esta es tu oportunidad de descubrirlo.

Resulta que Joe, Nick y Kevin participaron recientemente en el pódcast ‘Good Hang with Amy Poehler’, donde mantuvieron una conversación sobre su vínculo fraternal y sus experiencias como padres. Claro está, en esta ocasión, me voy a centrar únicamente en lo que manifestó Joe.

¿Cuántas hijas tiene Joe Jonas?

Por si no lo recuerdas, Joe es padre de dos hijas: Willa, de 5 años, y Delphine, de 3, quienes nacieron como ‘frutos’ de su amor con su exesposa Sophie Turner. A la hora de hablar sobre cómo es criarlas, dejó en claro que notó grandes diferencias con su infancia, pues él solo tiene hermanos: Nick, Kevin y Frankie.

“Los niños son muy diferentes a las niñas”, comenzó diciendo el cantante. “Veo a mis hijas en el parque y es como delicado. Y entonces este niño dice: ‘¡Ay!’. Y se tira del tobogán. Y tú simplemente piensas: ‘¡Ese es un niño!’”, agregó.

Joe Jonas es un cantante, músico, actor y bailarín estadounidense. (Foto: John Nacion / Variety vía Getty Images) / John Nacion

Así fue como resaltó la labor de su madre Denise

Más adelante, resaltó la labor de su madre Denise por haber podido lidiar con cuatro hijos. “Cuatro chicos en una misma casa. Ella era la jefa, ¿sabes?”, dijo Joe, que también indicó que les inculcó “la comprensión de cómo ser buenos hombres con las mujeres”.

“De pequeños, necesitábamos una voz potente como la suya para controlarnos y asegurarnos de que no fuéramos como pedazos de m… Creo que eso fue importante”, recalcó después el artista, que, junto a Nick y Kevin, se está preparando para la próxima gira de los Jonas Brothers: ‘Jonas20: Greetings from Your Hometown’.

Los Jonas Brothers es un grupo estadounidense de música pop rock originario de Wyckoff, Nueva Jersey, y compuesto por tres hermanos: Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas. (Foto: Craig T Fruchtman / WireImage / Getty Images) / Craig T Fruchtman

Todas las presentaciones de los Jonas Brothers en la gira ‘Jonas20: Greetings from Your Hometown’

10 de agosto - East Rutherford – Metlife Stadium

12 de agosto - Bristow – Jiffy Lube Live

14 de agosto - Camden – Freedom Mortgage Pavilion

15 de agosto - Virginia Beach – Veterans United Home Loans

17 de agosto - Hershey – Hersheypark Stadium

18 de agosto - Bethel – Bethel Woods Center for the Arts

19 de agosto - Syracuse – Empower Federal Credit Union Amphitheater at Lakeview

21 de agosto - Toronto – Rogers Centre

23 de agosto - Boston – Fenway Park

24 de agosto - Saratoga Springs – Broadview Stage at SPAC

26 de agosto - Tinley Park – Credit Union 1 Amphitheatre

28 de agosto - Detroit – Little Caesars Arena

30 de agosto - Rogers – Walmart AMP

31 de agosto - Dallas – Dos Equis Pavilion

04 de septiembre - Chula Vista – North Island Credit Union Amphitheatre

06 de septiembre - Inglewood – Intuit Dome

13 de septiembre - West Valley City – Utah First Credit Union Amphitheatre

18 de septiembre - Vancouver – Rogers Arena

20 de septiembre - Portland – Moda Center

22 de septiembre - Seattle – Climate Pledge Arena

25 de septiembre - San Francisco – Chase Center

26 de septiembre - Sacramento – Golden 1 Center

27 de septiembre - Anaheim – Honda Center

28 de septiembre - Phoenix – PHX Arena (formerly Footprint Center)

30 de septiembre - Albuquerque – Isleta Amphitheater

02 de octubre - Denver – Ball Arena

05 de octubre - Des Moines – Wells Fargo Arena

06 de octubre - Omaha – CHI Health Center Omaha

07 de octubre - Kansas City – T-Mobile Center

08 de octubre - Saint Louis – Enterprise Center

10 de octubre - Saint Paul – Xcel Energy Center

12 de octubre - Milwaukee – Fiserv Forum

14 de octubre - Nashville – Bridgestone Arena

16 de octubre - Tulsa – BOK Center

17 de octubre - Austin – Moody Center ATX

18 de octubre - San Antonio – Frost Bank Center

19 de octubre - Houston – Toyota Center

22 de octubre - Tampa – Amalie Arena

24 de octubre - Sunrise – Amerant Bank Arena

26 de octubre - Orlando – Kia Center

28 de octubre - Atlanta – State Farm Arena

29 de octubre - Raleigh – Lenovo Center

01 de noviembre - Lexington – Rupp Arena

02 de noviembre - Indianapolis – Gainbridge Fieldhouse

04 de noviembre - Knoxville – Food City Center

05 de noviembre - Charlotte – Spectrum Center

06 de noviembre - Columbia – Colonial Life Arena

08 de noviembre - Columbus – Schottenstein Center

09 de noviembre - Buffalo – KeyBank Center

11 de noviembre - Cleveland – Rocket Arena

12 de noviembre - Pittsburgh – PPG Paints Arena

