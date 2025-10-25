Las buenas acciones siempre serán bien recordadas, sin importar cuánto tiempo pase. Esto lo tiene bien en claro Johnny Deep , quien recibió una inmensa ayuda por parte de Tim Burton cuando se filmó la cinta ‘Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street’, estrenada en el 2007.

Esto se pudo conocer cuando el actor de 62 años habló sobre la larga amistad que posee con el productor en la nueva docuserie ‘Tim Burton: Life in the Line’. Según sus palabras, lo considera “parte de su familia” y jamás olvidará el apoyo que recibió cuando su hija, Lily-Rose Melody Deep , padecía de una grave enfermedad en dicho año.

“Sus riñones estaban fallando. Había contraído E.coli. La pusieron en diálisis y tuve que llamar a Tim y decirle: ‘Oye, voy a tener que dejar Sweeney. Lo siento, pero no puedo trabajar hasta que mi bebé mejore”, contó el protagonista de ‘Pirates of the Caribbean’.

En el 2007, Lily-Rose padeció de insuficiencia renal. Esto provocó que Johnny Deep "abandone" sus responsabilidades laborales para estar pendiente de ella. (Crédito: @johnnydepp / @lilyrose_depp / Instagram)

Johnny Deep pensó por un momento que su petición sería aceptada y no interpretaría a ‘Sweeney Todd’; sin embargo, Tim lo entendió perfectamente, pero no quiso que abandonara dicho papel; al contrario, le tendió la mano cuando más lo necesitaba.

“(Tim Burton) me dijo: ‘No, ni se te ocurra hablar así. Haremos lo que sea necesario. Ella (Lily-Rose) va a estar bien. Haremos que funcione”, añadió.

Tim Burton comprendió la situación de la hija de Johnny Deep. Le brindó el tiempo necesario hasta que la situación se mejore. (Foto: AFP)

En ese tiempo, Deep y la madre de sus hijos, Vanessa Paradis, permanecieron en el hospital aproximadamente cuatro semanas hasta que su hija se recupere. A raíz de ello, la producción de dicha película se suspendió por un tiempo hasta que dicha situación se mejore.

“Tim, por supuesto, siendo Tim, vino al día siguiente de mi llamada y trajo flores, como el tío abuelo y padrino que es. Fue muy especial, muy afortunado”, precisó la celebridad estadounidense.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí