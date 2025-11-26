El cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido mundialmente como “El Puma”, protagonizó un tenso momento a bordo de un vuelo de American Airlines que viajaba desde Ecuador hacia Estados Unidos. Según medios internacionales, el artista fue obligado a dejar el avión tras un desacuerdo con miembros de la tripulación.

Un video captado por un testigo que se viralizó en redes sociales muestra al jefe de la tripulación reclamándole y ordenándole que “desembarque de mi avión ahorita”.

De acuerdo con la grabación, la discusión habría comenzado porque Rodríguez estaba usando su celular para filmar y por un intercambio previo con el personal.

La disputa se habría originado debido al maletín que el cantante llevaba consigo, el cual contenía la medicina que usa tras su trasplante de pulmón. Beatriz Parga, exmánager del artista, explicó que el pasajero sentado a su lado se molestó por este equipaje, lo que desató la inconformidad que terminó escalando.

Según lo reportado, ese maletín estaba ubicado en un compartimento alejado de su asiento y esa situación habría provocado el reclamo del pasajero vecino. La tensión fue creciendo hasta que la tripulación decidió intervenir formalmente y, finalmente, el capitán determinó que Rodríguez debía abandonar el vuelo.

Durante el intercambio, las cámaras captaron al cantante grabando mientras expresaba que “no me siento bien” y afirmaba que la tripulación “de parte de ellos no me dejan estar acá, primera vez en mi vida”.

Tras esto, recogió sus pertenencias y descendió del avión.

Una fuente del programa Al Rojo Vivo aseguró que “un miembro de la tripulación no lo trató bien y hubo un encontronazo”. Aunque el artista se habría disculpado después, el personal elevó la queja al capitán, quien mantuvo la decisión de retirarlo del vuelo. Rodríguez se encontraba en Quito luego de ofrecer un concierto el 23 de noviembre.

El incidente se volvió viral y generó reacciones divididas en redes sociales.(Foto: @elpumaoficial / Instagram)

Cabe agregar que el intérprete tiene antecedentes médicos importantes: en 2017 recibió un trasplante de pulmón doble debido a fibrosis pulmonar, procedimiento que, según sus médicos, era “el único que podía garantizar una recuperación y una excelente calidad de vida”.

Además, en marzo de 2025 reveló que había sufrido un infarto relacionado con niveles elevados de colesterol y triglicéridos.

Mientras se espera la versión oficial de American Airlines, el video del incidente continúa difundido ampliamente en redes.

El cantante aseguró que solo pidió aclarar un procedimiento y calificó el hecho como un acto injustificado. (Foto: @elpumaoficial / Instagram)

Qué dijo José Luis Rodríguez “El Puma” tras ser retirado de un vuelo de American Airlines

En un video publicado en Instagram, Rodríguez relató su experiencia.

“Me echaron realmente como un delincuente. Tres veces le pedí disculpas, tres. Me humillé. Me sentí vejado, humillado. Físicamente estaba muy cansado, realmente agotado”, afirmó.

Asimismo, mencionó que había llegado a las cinco de la mañana sin haber dormido bien. Finalmente, exigió una “disculpa de American Airlines” y lamentó que “cada vez hacen aviones más grandes y asientos más pequeños”.

