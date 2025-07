‘The Fantastic Four: First Steps’ es una película que muchas personas (me incluyo) esperan ver y disfrutar pronto. Es por eso que ayer hice una nota en donde comenté el gran gesto que tuvo Pedro Pascal (‘Reed Richards / Mr. Fantastic’) con su hermana Lux en el estreno de la mencionada cinta en Los Ángeles. Ahora, te cuento que Joseph Quinn, quien es otro protagonista del film, pues interpreta a ‘Johnny Storm / Human Torch’, recientemente reveló el sabio consejo que recibió de Lupita Nyong’o antes de grabar la nueva película de Marvel. Para que sepas qué dijo exactamente, lee esta nota.

Resulta que la también estrella de ‘Stranger Things’ asistió al programa ‘Jimmy Kimmel Live’ (junto con sus coprotagonistas (Pedro Pascal, Vanessa Kirby y Ebon Moss-Bachrach) y ahí contó que antes de empezar a ‘dar vida’ a su personaje de los cómics se comunicó con la actriz (con quien trabajó en ‘A Quiet Place: Day One’) para pedirle unos consejos y ella no dudó en ayudarle.

Joseph Quinn un actor y modelo británico que nació el 26 de enero de 1994. (Foto: Phillip Faraone / Getty Images for Disney)

“Soy rubio por dentro”

“Dijo: ‘Tienes que teñirte de rubio’”, expresó Joseph Quinn, quien eventualmente hizo caso a su recomendación, tal y como hemos podido apreciar en los avances de ‘The Fantastic Four: First Steps’. “Soy rubio por dentro. Es curioso, nunca supe que tenía solo un niño rubio dentro de mí. Y me sentí como en casa”, aseguró después el actor al presentador invitado Alan Cumming.

Es necesario señalar que, a raíz de la revelación del artista, muchos se han mostrado agradecidos con Lupita Nyong’o, ya que el personaje de ‘Johnny Storm / Human Torch’, en los cómics, es rubio y el hecho de que en la nueva versión de ‘Los 4 fantásticos’ aparezca así lo consideran genial.

La experiencia de Lupita Nyong’o en el UCM

También es importante indicar que la actriz sabe muy bien lo que es trabajar en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ya que ella ha interpretado a ‘Nakia’ en ‘Black Panther’ y ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Sin duda, su experiencia tuvo mucho que ver a la hora de darle un consejo tan bueno a Joseph Quinn, quien anteriormente dejó en claro a People que ella fue muy buena al invitarlo a unirse a la franquicia.

Lupita Nyong’o es una actriz kenianomexicana que nació el 1 de marzo de 1983. (Foto: Mike Coppola / MG25 / Getty Images for The Met Museum / Vogue)

“Dijo que me lo iba a pasar genial y que lo disfrutara. Obviamente, ella forma parte de ese mundo y habló de su experiencia con mucho cariño, así que fue alentador”, aseguró el actor al citado medio estadounidense.

