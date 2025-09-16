El mundo del espectáculo se estremeció al conocerse que el actor argentino Juan Soler, de 59 años, sufrió un preinfarto durante las grabaciones de “Top Chef VIP 4″, reality de Telemundo que se graba en Colombia. El incidente ocurrió en plena recta final del concurso, sorprendiendo a sus compañeros, a la producción y a miles de seguidores que lo tenían como uno de los grandes favoritos de la competencia.

Según contó un amigo cercano, Soler llevaba varios días sintiéndose mal, atribuyendo los síntomas al cansancio extremo y al estrés de las largas jornadas de grabación.

Sin embargo, en las últimas semanas los malestares se intensificaron: cansancio excesivo, falta de aire y dolor en brazos y manos. Durante una grabación con los cinco finalistas, ya no pudo más y pidió asistencia médica de urgencia.

Juan Soler no sería el ganador de "Top Chef VIP 4", luego de que se revelara que sufrió un preinfarto (Foto: AFP)

LOS DOCTORES CONFIRMARON LO QUE NADIE ESPERABA

Se trataba de un preinfarto, un aviso serio de que su corazón estaba sufriendo. El actor fue trasladado de inmediato a un hospital, donde ingresó con la presión altísima y dificultades para respirar. La producción canceló la grabación de ese día y Soler permaneció en observación médica por varios días, recibiendo un diagnóstico que lo obligó a detenerse y priorizar su salud.

La decisión más difícil para Juan llegó poco después: abandonar el programa. Aunque le dolió dejar la competencia en la que había invertido meses de esfuerzo y pasión, entendió que su bienestar era lo primero. Según reveló su círculo cercano, incluso se grabaron dos versiones de su salida: una mostrando el momento en que se sintió mal en el foro y otra con un mensaje suyo, ya más estable, despidiéndose del público.

El susto fue aún mayor cuando los exámenes médicos revelaron que, además del problema cardíaco, Soler presentaba alteraciones en los riñones que también requerían atención. Para un hombre reconocido por su disciplina y hábitos saludables, la noticia fue un golpe inesperado. Sin embargo, él mismo habría confesado que debía replantear algunos aspectos de su estilo de vida, especialmente el exceso de carne roja, parte esencial de su dieta como buen argentino.

¿QUÉ SE SABE DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE JUAN SOLER?

Tras recibir el alta médica, Juan viajó a México para reunirse con su pareja, la conductora Paulina Mercado, y con sus hijas. Desde entonces, se ha sometido a múltiples chequeos con especialistas, decidido a entender qué sucedió realmente y qué cambios debe implementar para no volver a vivir una situación tan angustiante. “Le dio un gran susto y no lo quiere repetir”, comentó su amigo.

El caso de Soler también abrió el debate sobre qué significa un preinfarto. La cardióloga Patiño Moreno explicó que, médicamente, se conoce como angina de pecho: un dolor intenso provocado por la obstrucción parcial de las arterias coronarias.

Es un aviso claro de que el corazón no recibe suficiente sangre. Factores como el estrés, la mala alimentación, el exceso de grasas, la falta de ejercicio o incluso una predisposición genética pueden ser detonantes de este cuadro.

