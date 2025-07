En ‘Happy Gilmore 2’ (cinta que ya está disponible en Netflix), Julie Bowen repitió su papel de ‘Virginia Venit’, razón por la cual volvió a trabajar con Adam Sandler, quien es la estrella de la película. Precisamente, estando en el set del filme ella vio cómo el actor priorizó el bienestar de sus hijas. Ese momento especial quedó grabado en su memoria y hace poco se animó a hablar al respecto.

Antes de profundizar en el tema, es necesario mencionar que Adam tiene dos hijas llamadas Sadie y Sunny, quienes nacieron como ‘frutos’ de su relación con su actual esposa Jackie Sandler. Además, es importante subrayar que sus hijas participaron en la cinta, así como también lo hicieron Bad Bunny y Travis Kelce, por mencionar algunas personas famosas.

Ahora, regresando al tema central de la nota, te cuento que Julie Bowen expuso el momento especial indicado líneas arriba en una entrevista con People, la cual inició con ella hablando muy bien de Sadie y Sunny. “Son geniales. Son realmente geniales. Para empezar, son unas jóvenes maravillosas”, sostuvo. “Sadie estudia actuación, así que estaba en la escuela mientras lo hacíamos (se refiere a grabar la película), pero venía al set. Sunny estaba allí todo el tiempo. Es muy dulce verlo interactuar con ellos”, agregó.

Julie Bowen es una actriz estadounidense de cine y televisión. (Foto: Arturo Holmes / WireImage / Getty Images)

Adam Sandler se asegura que a sus hijas no les falte nada

Ya más adelante, la intérprete de ‘Virginia Venit’ citó algunos ejemplos de cómo se veía la relación de padre e hijas en el set de ‘Happy Gilmore 2’. “(Adam Sandler) les da notas, les da instrucciones y todo eso, pero también les brinda cierto nivel de apoyo”, aseguró.

Adam y Jackie Sandler junto a sus hijas Sadie y Sunny en el estreno en New York de ‘Happy Gilmore 2’. (Foto: Roy Rochlin / Getty Images for Netflix)

“¡Te quiero como papá!”

“Lo conocí como el amigo de un hombre, y estaba rodeado de hombres. Y ahora tiene a estas mujeres que son sus hijas, y realmente las conoce donde están... Una de ellas dijo: ‘Ay, siento que este atuendo no me favorece. Este vestuario no me favorece’. Él dijo: ‘Entonces vamos a cambiarlo porque necesitas sentirte bien contigo misma’. Y yo le dije: ‘¡Dios mío, te quiero como papá!’. Es tan amable y considerado, y realmente prioriza el bienestar de sus hijas. Es increíble”, expresó después Julie Bowen sobre Adam Sandler. Sin duda, tiene un buen concepto de su amigo y colega.

Julie Bowen y Adam Sandler en el estreno mundial de ‘Happy Gilmore 2’ en Jazz at Lincoln Center el 21 de julio de 2025. (Foto: Kevin Mazur / Kevin Mazur / Getty Images for Netflix)

Películas destacadas de Adam Sandler

‘Happy Gilmore’ (1996)

‘Billy Madison’ (1995)

‘Big Daddy’ (1999)

’50 First Dates’ (2004)

‘Grown Ups’ (2010)

‘Click’ (2006)

‘You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah’ (2023)

‘Uncut Gems’ (2019)

‘The Meyerowitz Stories (New and Selected)’ (2017)

‘Punch-Drunk Love’ (2002)

‘Hustle’ (2022)

