Justin Bieber se encuentra en el centro de la polémica tras su presentación como cabeza de cartel en el festival Coachella, donde varios fans calificaron su show como “perezoso”. El artista ofreció un espectáculo diferente: reprodujo fragmentos de sus mayores éxitos desde una laptop, pese a haber recibido un pago considerado histórico. El cantante, de 32 años, habría ganado alrededor de 10 millones de dólares por su participación, según un reporte de la revista Rolling Stone.

Durante su actuación del sábado por la noche, apareció en el escenario con ropa informal (sudadera, shorts y gafas oscuras) y apostó por un formato minimalista que tomó por sorpresa a los asistentes.

En lugar de ofrecer un regreso lleno de energía con sus canciones más conocidas, el intérprete priorizó algunos temas de su álbum “SWAG II” de 2025 antes de pasar a sus clásicos; sin embargo, el formato elegido sorprendió: Bieber permaneció sentado en un taburete, utilizando una laptop para navegar por videos de YouTube con su propia música.

El set incluyó un breve medley de 12 canciones, en el que el artista reproducía fragmentos de sus temas mientras interactuaba mínimamente con el público.

El artista interpretó fragmentos de sus canciones desde una laptop, lo que muchos fans consideraron una actuación “perezosa”. (Foto: Coachella / YouTube)

Lo ocurrido generó una reacción casi inmediata en redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse las críticas.

“No es Justin Bieber estafando a Coachella con 10 millones de dólares para reproducir canciones en YouTube…”, escribió un usuario en X. Otro agregó: “Justin Bieber brindándonos una de las actuaciones más perezosas de todos los tiempos”.

Las comparaciones no tardaron en aparecer, especialmente con Sabrina Carpenter, quien encabezó la primera noche del festival con un espectáculo mucho más elaborado y lleno de producción.

“Si Sabrina Carpenter hiciera lo que Justin Bieber está haciendo ahora, su carrera estaría terminada”, comentó otra persona.

🇨🇦 | Justin Bieber está en la polémica por su particular show en Coachella en donde el cantante buscaba videos en YouTube con su laptop y cantaba por encima de sus propias canciones. pic.twitter.com/iNYb9kEqg7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 12, 2026

Justin Bieber at Coachella playing songs directly from YouTube and complaining about the WiFi..😂😂😂 pic.twitter.com/NfkiuZHY1d — Kay (@kay_myg) April 12, 2026

A pesar de los rumores de retraso por los fuertes vientos en el desierto, el show comenzó puntualmente a las 11:25 p. m. hora local. La presentación también incluyó clips virales en pantalla, como el momento en que Bieber discute con paparazzi o memes clásicos de internet, lo que aportó una sensación caótica al espectáculo.

“Justin Bieber es el peor (sic) cabeza de cartel en Coachella de la historia porque, ¿qué carajo estás (sic) simplemente sentado con una computadora portátil?”, publicó un espectador. Otro fue aún más duro: “¿La actuación de Justin Bieber en Coachella 2026 puede ser la peor actuación transmitida/televisada en masa... de la vida?”.

No todos fueron comentarios negativos. Algunos fans defendieron la propuesta del cantante, señalando que el uso de YouTube tenía un valor simbólico, ya que fue precisamente esa plataforma la que impulsó sus inicios y lo llevó a ser descubierto por Usher y Scooter Braun.

Durante el show, Bieber intentó involucrar al público pidiendo a los fans que “lo ayuden con las canciones” e invitándolos a sugerir canciones en los comentarios del livestream. Luego seleccionó algunos de esos temas en tiempo real, lo que reforzó la improvisación detrás de la presentación.

Pese a los ataques, algunos seguidores defendieron su propuesta, destacando su conexión con YouTube como parte de sus inicios. (Foto: Coachella / YouTube)

Uno de los momentos más inesperados fue cuando el cantante mostró videos antiguos suyos en YouTube, incluyendo un cover de hace casi dos décadas de una canción de Ne-Yo, material que en su momento ayudó a lanzar su carrera.

Según reportes, Bieber negoció directamente con Goldenvoice su participación en el festival, obteniendo 5 millones de dólares por cada fin de semana sin la intervención de un agente. Este acuerdo se produjo después de su separación profesional de Braun en 2023, tras unos 15 años de trabajo conjunto.

Aunque Bieber ya había participado anteriormente en Coachella como invitado sorpresa junto a artistas como Ariana Grande, Chance the Rapper, Daniel Caesar y Tems, esta fue su primera vez como artista principal.

Para muchos seguidores, sin embargo, la actuación no estuvo a la altura de las expectativas.

Dónde ver en vivo Coachella 2026 hoy, 10 de abril

Para ver el festival Coachella 2026 en vivo, solo necesitas entrar al canal oficial de YouTube de Coachella. La transmisión es totalmente gratuita y cubre los siete escenarios principales.

Este año, la plataforma mejoró la experiencia permitiendo ver hasta cuatro escenarios simultáneamente con la función Multiview y ofreciendo transmisiones en resolución 4K por primera vez para los escenarios principales.

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