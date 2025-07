Justin Bieber estaría a punto de lanzar nueva música. Según The Hollywood Reporter, el séptimo álbum de estudio del cantante saldría este viernes bajo el sello Def Jam Recordings. El medio TMZ también lo confirmó, asegurando que el disco se llamará “Swag”.

Aunque los representantes de Bieber y de la discográfica aún no han hecho comentarios oficiales, el cantante pareció confirmar la noticia en redes sociales.

En Instagram, el cantante reposteó una historia de The Kid Laroi que decía: “Si no escuchas este álbum cuando salga, no podemos ser amigos. Lo siento, yo no hago las reglas”.

Bieber agregó: “LOVE YOU BROski”, junto a una imagen que parece ser la portada del álbum.

El cantante compartió pistas en redes sociales, incluyendo la posible portada y la lista de canciones. (Foto: @lilbieber / Instagram)

Justin Bieber estaría por lanzar su séptimo álbum, titulado “Swag”, este viernes, según The Hollywood Reporter y TMZ. (Foto: @lilbieber / Instagram)

El artista ganador del Grammy también compartió una foto y un video que muestran lo que sería la lista de canciones del nuevo disco. Además, publicó imágenes familiares junto a su esposa Hailey Bieber y su hijo de 10 meses, Jack, que estarían relacionadas con este nuevo proyecto.

Cabe agregar que, en los últimos días, aparecieron vallas publicitarias en ciudades como Los Ángeles e incluso en Islandia, con una foto en blanco y negro de Justin sin camiseta y la palabra “Swag”.

Según THR, Bieber estuvo en Islandia en abril para terminar el álbum. Una fuente comentó que pudo “conectarse con el ambiente” y hacer sesiones musicales con varios colaboradores.

Aunque han circulado rumores sobre problemas en su matrimonio, él y Hailey Bieber los han desmentido. (Foto: @lilbieber / Instagram)

Su esposa y su hijo tendrían participación en este nuevo proyecto. (Foto: @lilbieber / Instagram)

Todo parece indicar que este nuevo lanzamiento contará con varias colaboraciones importantes. Entre los artistas que habrían participado en el álbum están Gunna, Sexyy Red y Cash Cobain.

A pesar de los rumores de crisis matrimonial que rodean a Justin y Hailey desde hace casi un año, la pareja ha desmentido en varias ocasiones que estén atravesando problemas.

También se especuló sobre el estado de salud de Bieber, especialmente después de que se lo viera fumando marihuana en varias ocasiones. Sus representantes niegan que esté consumiendo drogas.

Preocupación por la salud de Justin Bieber

Desde hace varios meses, viene causando preocupación la salud mental de Bieber. En el pasado, el cantante habló sobre sus luchas contra la ansiedad, la depresión y el estrés que conlleva la fama desde una edad temprana. También declaró públicamente sobre la presión constante, las expectativas y cómo esto afectó su bienestar emocional.

En años recientes, Bieber también reveló que fue diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, una condición neurológica causada por el virus varicela-zóster que le provocó parálisis facial. Esta situación lo obligó a pausar su gira mundial “Justice World Tour” en varias ocasiones para priorizar su recuperación física y mental.

Más recientemente, en 2025, Bieber compartió en redes sociales sentirse “ahogado” por emociones reprimidas, lo que ha generado preocupación entre sus fans sobre su estado actual de salud mental. Su esposa, Hailey Bieber, también habló sobre los desafíos que enfrentan debido a los problemas de salud de Justin, pidiendo apoyo y comprensión.

