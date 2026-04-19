El cantante canadiense Justin Bieber volvió a generar gran entusiasmo entre sus seguidores durante el festival Coachella 2026. El sábado 18 de abril, el artista de 32 años subió al escenario para su segunda presentación como figura principal en Indio, California.

El show incluyó varias sorpresas, con invitados especiales que acompañaron al cantante en distintos momentos. Entre ellos estuvo Billie Eilish, quien se declaró fan de Bieber y cantó junto a él “One Less Lonely Girl”. También participó SZA, interpretando “Snooze” junto al artista.

Otros artistas que aparecieron en escena fueron Sexyy Red y Big Sean. Red se unió para cantar “Sweet Spot”, mientras que Big Sean interpretó “As Long As You Love Me” y “No Pressure” junto a Bieber.

Justin Bieber surprised Billie Eilish by choosing her as the One Less Lonely Girl at Coachella, leaving the singer emotional after the full-circle moment as a longtime fan growing up. pic.twitter.com/6IKdG3IaZi #BIEBERCHELLA — zak (@zakfromdahood) April 19, 2026

La primera presentación del cantante como headliner, realizada el 11 de abril, generó una gran controversia debido a su estilo más minimalista. En ese show, Bieber interpretó canciones de sus álbumes SWAG y SWAG II, además de fragmentos de éxitos de distintas etapas de su carrera.

Tras las reacciones, una fuente cercana a People aseguró que el artista estaba conforme con su presentación: “Se sintió muy bien con el show. Estaba emocionado de reconectar con sus fans de una manera que reflejara quién es ahora”, dijo la fuente.

“No está enfocado en cómo lo etiquetan. Quería presentarse y hacerlo a su manera. Y eso es exactamente lo que hizo. Está feliz con el resultado”, agregó.

El show de la semana pasada había sido criticado duramente. (Foto: Coachella / YouTube)

Durante sus conciertos también hubo más invitados, como The Kid LAROI, Dijon, Tems, WizKid y Mk.gee.

Además, el cantante dedicó un momento especial a su esposa, Hailey Bieber, quien estaba entre el público, al interpretar “Everything Hallelujah”.

“Hailey, amor, aleluya”, dijo Bieber durante la presentación, mencionando también a su hijo con la frase: “Baby Jack, aleluya.”

El show también incluyó momentos personales, como la dedicatoria a Hailey Bieber y su hijo. (Foto: Coachella / YouTube)

Semanas antes, en marzo, Bieber ofreció un concierto sorpresa solo por invitación en el The Roxy Theatre, en Los Ángeles, donde presentó temas de sus producciones recientes.

Aunque ya había aparecido en Coachella en otras ocasiones, como junto a Ariana Grande en 2019 y con Tems en 2024, este año marcó su debut oficial como artista principal del festival.

Coachella 2026: Doja Cat y J Balvin lideran el cierre del festival este domingo 19 de abril

Para el cierre de Coachella 2026 este domingo 19 de abril, el escenario principal recibirá a Doja Cat como la gran headliner de la noche.

Se espera una producción visualmente cargada de sus éxitos más recientes, siguiendo la línea de espectáculos previos donde la artista apostó por conceptos teatrales y coreografías complejas para clausurar el festival por todo lo alto.

Además de Doja Cat, el último día contará con presentaciones destacadas de artistas como J Balvin, Jhené Aiko y Ludmilla, quienes traerán una mezcla de ritmos latinos y R&B al desierto de Indio.

Como es tradición en el segundo domingo del evento, los fans están atentos a posibles apariciones sorpresa y colaboraciones de último minuto que suelen marcar el final de la doble jornada del festival.

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