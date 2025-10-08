¿Alguna vez imaginaste a Justin Bieber bailando música regional mexicana? Quizás consideres que se trataría de una broma de mal gusto, ya que este artista está más relacionado a la música americana. Sin embargo, quedarás sorprendido con los pasos que realizó cuando distintos mariachis comenzaron a tocar sus respectivos instrumentos.

Este momento, que quedó registrado en las redes sociales, se dio durante un torneo de baloncesto, el cual formaba parte de un evento promocional de su marca de ropa SKYLRK en Los Ángeles, California .

Justin Bieber ha demostrado tener un cierto aprecio por la música regional mexicana. (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

Es raro pensar que el intérprete de ‘Sorry’ se animara a bailar estas famosas melodías latinas, pero no tuvo temor alguno y demostró que está dispuesto a cualquier reto. Si bien no realizó los pasos adecuados que se realizan habitualmente en este tipo de música, demostró que se divirtió.

Por su parte, los presentes y el entorno cercano del exitoso cantante de 31 años comenzaron a animarlo, generando un momento divertido que demuestra el aprecio de Justin por la música mexicana. Aquí te muestro el video para que lo observes.

Los usuarios mexicanos reaccionaron

Como era de esperarse, este baile del cantante canadiense se volvió tendencia en las redes sociales y provocó una gran cantidad de comentarios. Es más, sus seguidores tuvieron ciertas dudas sobre estos pasos, pues consideraban que se trataba de un video creado por IA.

Como te mencioné anteriormente, Justin Bieber tiene una gran afinidad por la música regional mexicana y este momento no sería la primera vez. En mayo del presente año, el artista sorprendió a su esposa, Hailey Bieber , con una serenata.