Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que Justin Timberlake pierde la paciencia con su equipo técnico durante una presentación en el festival Lytham, en Inglaterra, a inicios de julio. El clip, que ha dado mucho de qué hablar entre los usuarios, comienza con el cantante intentando mantener la calma mientras enfrentaba problemas de sonido al interpretar “Cry Me a River”.

En las imágenes, Timberlake, de 44 años, aparece hablando tranquilamente con un miembro del equipo, quien revisa su reloj como si intentara darle una estimación de tiempo para solucionar el fallo; sin embargo, todo cambia cuando se acerca un segundo técnico.

En ese momento, Timberlake estalla y lanza una fuerte queja que dura varios segundos. Incluso hace un gesto dramático con la mano, cruzándola por su cuello en señal de “cortar todo”, antes de dar la espalda al equipo visiblemente molesto y salir del escenario por unos momentos.

Su reacción dividió opiniones: algunos lo criticaron por ser poco profesional, mientras otros defendieron su frustración. (Foto: @aydannzacc / TikTok)

Varios fans señalaron que solo intentaba ofrecer un buen espectáculo. (Foto: @aydannzacc / TikTok)

La reacción del artista generó opiniones divididas. Algunos lo tildaron de poco profesional por perder el control frente al equipo que lo apoya en el show. “Perder los estribos con tu equipo de apoyo es considerado muy poco profesional”, escribió un usuario. Otro comentó que el cantante “estaba molesto por todo y con todos”.

Otros salieron en defensa de Timberlake. Algunos dijeron que estaba en su derecho de estar frustrado, ya que el equipo tuvo horas para prepararse. Un usuario señaló que no parecía estar fuera de control, solo molesto: “Yo también lo estaría”, señaló. Otro resaltó que lo único que quería era ofrecer el mejor show posible a sus fanáticos.

También hubo quien lo elogió por su profesionalismo y atención al detalle. “Probablemente evitó que todos sufrieran un dolor de oídos”, escribió un seguidor. Otro lo llamó “una estrella total” y aseguró que su actuación en el festival fue “brillante” y “muy profesional”. “Manejó la situación bien; si no estuviste ahí, no dejes que esto te distraiga”, añadió otro usuario.

Días después del incidente, Timberlake publicó en Instagram una serie de fotos del concierto con el mensaje: “¡Lytham, LOS AMO!”. El exlíder de NSYNC es padre de dos hijos junto a su esposa Jessica Biel: Silas, de 10 años, y Phineas, de cuatro.

Días después, el cantante publicó fotos del concierto y agradeció al público con un mensaje en Instagram. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Lo que debes saber sobre la actual gira de Justin Timberlake

Justin Timberlake lanzó su sexto álbum de estudio, Everything I Thought It Was, el 15 de marzo de 2024, su primer disco en seis años desde Man of the Woods. Producido por artistas como Timbaland, Calvin Harris y Ryan Tedder, el álbum debutó en el número 4 del Billboard 200.

Para promocionarlo, Timberlake inició The Forget Tomorrow World Tour el 29 de abril de 2024 en Vancouver. La gira recorrerá América del Norte, Centro y Sudamérica, y Europa, con más de 120 conciertos programados hasta julio de 2025.

A pesar de algunos contratiempos, como la suspensión de un concierto en Nueva Jersey por lesión y momentos virales como fanáticas distraídas con el móvil, la gira ha sido un éxito, vendiendo más de un millón de boletos y recibiendo numerosas críticas positivas por su puesta en escena.

