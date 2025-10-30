Durante su visita al The Jennifer Hudson Show, Karol G abrió su corazón y reveló uno de los momentos más inesperados de su carrera: rechazó cantar con Andrea Bocelli en el Vaticano. Sí, la superestrella colombiana admitió que al principio dijo que no a la invitación del legendario tenor italiano, y todo por culpa de los nervios.

“Cuando [Bocelli] me invitó, le dije que no porque estaba súper nerviosa”, confesó entre risas. “Es el Vaticano, vamos a cantar en la Plaza de San Pedro, voy a actuar para muchísima gente y con Andrea Bocelli. No sabía si estaba preparada”, agregó.

Pero la historia no terminó ahí. La cantante de Provenza contó que fue su madre quien intervino para hacerla cambiar de opinión, con una reacción tan intensa como llena de amor.

Finalmente, Karol G aceptó tras la insistencia de su madre y vivió uno de los momentos más especiales de su carrera. | Crédito: Instagram karolg

“Mi madre se puso histérica y me dijo: ‘¿Cómo es posible? Karol, esta es una oportunidad que solo tienes cada 25 años, porque el jubileo es cada 25 años’”, recordó la artista. Ese comentario fue suficiente para que Karol recapacitara: “Pensé: ‘Madre mía, es verdad. Quizá la oportunidad me llegó porque sí estoy preparada’”.

Finalmente, Karol G aceptó la invitación y subió al escenario junto a Bocelli en el concierto Grace for the World, celebrado en septiembre en la Ciudad del Vaticano, donde interpretaron una emotiva versión de “Vivo por Ella”.

Apenas semanas después, la colombiana volvió a sorprender al público internacional al desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, cumpliendo otro de sus grandes sueños. “Crecí viendo el show y viviendo la fantasía”, contó.

“Nunca pensé que podría estar ahí, con mi cuerpo, mis curvas y mi música en español. Pero lo logré. Lo primero que pensé fue: ‘¿Puedo tener las alas?’ Porque si voy a ser un ángel de Victoria’s Secret, necesito mis alas”, dijo entre risas.

Apenas semanas después de cantar con Andrea Bocelli en el Vaticano, Karol G volvió a sorprender al público internacional al brillar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Y eso no es todo. Karol G ya tiene la mirada puesta en su próximo gran reto: ser la primera latina en encabezar el festival Coachella en 2026. Fiel a su filosofía de vida, compartió su mantra con Hudson: “No pierdes la oportunidad porque no estás listo; te preparas y la tomas”.

