Kate Winslet, reconocida mundialmente por su papel en “Titanic”, asegura sentirse orgullosa de envejecer de forma natural. La actriz, de 50 años, habló sobre la cirugía estética y confirmó que no se ha hecho “nada” en el rostro ni se ha inyectado ningún tipo de sustancia.

La ganadora del Oscar comentó que la idea de recurrir a esos procedimientos le resulta inquietante.

“Oh, es aterrador. Pienso: ‘¡No, tú no! ¿Por qué?’”, dijo en una entrevista con The Times of London.

Además, criticó a quienes “se han obsesionado con perseguir una idea de perfección para obtener más ‘me gusta’ en Instagram”. “Me molesta muchísimo”, añadió.

Winslet calificó como “devastador” que tantas personas, especialmente mujeres en Hollywood, estén recurriendo a tratamientos estéticos y utilizando medicamentos para bajar de peso, advirtiendo que esto refleja un problema profundo de autoestima.

La actriz criticó el creciente uso de procedimientos y medicamentos para bajar de peso, especialmente entre mujeres en Hollywood. (Foto: Matt Winkelmeyer / WireImage / Getty Images) / Matt Winkelmeyer

“Si la autoestima de una persona está tan ligada a cómo se ve, es aterrador”, afirmó.

Explicó que a veces siente que la situación mejora cuando ve a actrices luciendo lo que quieren, sin importar su figura, “pero luego tantas personas están tomando fármacos para perder peso. Es muy variado”.

La actriz también opinó que algunas personas buscan ser fieles a sí mismas, mientras que otras “hacen todo lo posible por no ser ellas mismas”. Además, cuestionó si quienes se someten a esos tratamientos realmente saben qué se están inyectando.

“El desprecio por la propia salud es aterrador. Me preocupa ahora más que nunca. Es un maldito caos allá afuera”, expresó.

Winslet aclaró que no está molesta con “todas las malditas actrices”, sino con “las personas que ahorran para ponerse bótox o para la mierda que se meten en los labios”.

Winslet expresó preocupación por la influencia de las redes sociales en la percepción de belleza entre las generaciones más jóvenes. (Foto: HBO Max)

Durante la charla incluso mostró las líneas de su rostro como prueba de que no ha usado bótox. Añadió que aprecia los signos del paso del tiempo.

“Mi cosa favorita es cuando tus manos envejecen”, dijo. “Esa es la vida, en tus manos.”

La actriz dijo que algunas de las mujeres más hermosas que conoce tienen más de 70 años y le preocupa que las jóvenes hayan perdido la noción de lo que significa ser verdaderamente bellas.

Para ilustrarlo, mencionó a una joven que vio en un artículo de la BBC sobre un accidente automovilístico y que, según ella, “parecía un dibujo animado”.

“Realmente no sabes cómo luce esa persona: desde las cejas hasta la boca, las pestañas y el cabello, esa joven está asustada de ser ella misma”, explicó. “¿A qué idea de perfección están aspirando? Culpo a las redes sociales y a su efecto en la salud mental.”

Para Winslet, envejecer es un proceso empoderador que vuelve a las mujeres más auténticas y seguras de sí mismas. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP).

Winslet también comentó que sigue usando el transporte público en Londres y ha notado que nadie levanta la mirada del teléfono.

“Es desgarrador”, aseguró. “Nadie está mirando el maldito mundo ya.”

El mes pasado, en el podcast “How to Fail with Elizabeth Day”, Winslet volvió a hablar sobre envejecer con naturalidad.

“Estoy encantada con ello. Creo que me veo increíble”, afirmó.

Además, explicó que muchas mujeres en sus 40 creen que se están acercando “al final”, debido a ideas preconcebidas sobre la menopausia y el envejecimiento.

Para ella, esas creencias son puro condicionamiento. En su opinión, a medida que las mujeres envejecen “se vuelven más sensuales, más auténticas, más poderosas y más capaces de caminar por el mundo sin preocuparse tanto”.

“Y eso es algo empoderador”, concluyó.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí