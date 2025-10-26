Katy Perry, de 41 años, y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau, de 53, hicieron oficial su relación al aparecer juntos en una cita en París para celebrar el cumpleaños de la cantante.

Según imágenes difundidas por TMZ, la pareja fue vista tomada de la mano y sonriendo tras asistir a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse de París.

Perry lució un vestido rojo brillante, mientras que Trudeau optó por un elegante traje negro.

En uno de los videos captados por el medio, un fanático se acercó a Perry, le entregó una rosa y le deseó feliz cumpleaños mientras ella y Trudeau se dirigían a un auto negro.

Los rumores sobre su romance comenzaron en julio, cuando fueron vistos paseando por Montreal y disfrutando de un lujoso almuerzo. Poco después, Trudeau asistió junto a su hija Ella-Grace, de 16 años, a uno de los conciertos de la gira “Lifetimes” de Perry en la misma ciudad, lo que aumentó las especulaciones.

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.



🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0 — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

En septiembre, la relación pareció confirmarse cuando Perry y Trudeau fueron vistos besándose y abrazándose en el yate de la cantante frente a las costas de Santa Bárbara, California.

Después de esa escena, una fuente dijo al portal Page Six que el romance de Trudeau con Perry es “una crisis de la mediana edad”.

Trudeau dejó el cargo de primer ministro en enero, más de un año después de separarse de su esposa durante 18 años, Sophie Grégoire-Trudeau, con quien tiene tres hijos.

“Está pasándola bien”, declaró una fuente de la alta sociedad canadiense a Page Six. “Está libre de las ataduras del cargo y de su matrimonio”.

Katy Perry atraviesa cambios en su vida sentimental tras terminar su compromiso con Orlando Bloom. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

Por su parte, Perry terminó su relación con su exprometido Orlando Bloom, de 48 años, antes de empezar a reunirse con Trudeau. Ambos comparten a su hija Daisy Bloom, de 5 años, y anunciaron su separación en un comunicado conjunto el 3 de julio, después de que circularan rumores sobre el fin de su compromiso de seis años.

“Debido a la gran cantidad de interés y conversación reciente sobre la relación de Orlando Bloom y Katy Perry, los representantes han confirmado que Orlando y Katy han estado cambiando su relación durante los últimos meses para centrarse en la coparentalidad”, decía el mensaje difundido por sus representantes.

“Continuarán viéndose juntos como familia, ya que su prioridad compartida es —y siempre será— criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, agregaron.

La pareja ya había sido vista anteriormente en Montreal y a bordo del yate de Perry en California. (Foto: EFE/EPA/SPENCER COLBY).

Fuentes cercanas revelaron que la relación entre Perry y Bloom comenzó a deteriorarse después del lanzamiento del álbum “143”, que tuvo una mala recepción.

“Katy estaba profundamente frustrada por la recepción de su nuevo álbum”, dijo una fuente a People. “La puso muy estresada. Orlando fue comprensivo, pero sí causó algo de tensión”.

Perry y Bloom comenzaron a salir en 2016, se comprometieron el Día de San Valentín de 2019 y dieron la bienvenida a su hija un año después.

Lo que debes saber sobre Justin Trudeau

Justin Trudeau, nacido el 25 de diciembre de 1971 en Ottawa, fue primer ministro de Canadá desde noviembre de 2015 hasta marzo de 2025. Lideró el Partido Liberal durante ese período, impulsando políticas progresistas como la legalización de la marihuana, la implementación de precios al carbono, ampliaciones al sistema de cuidado infantil y reformas para proteger el medio ambiente.

Aunque empezó con promesas esperanzadoras como un “gobierno transparente” y enfoque en la clase media, enfrentó deudas crecientes del país, altos costos de vivienda e inflación. Su gobierno también estuvo marcado por polémicas, incluyendo el escándalo de SNC‑Lavalin y críticas por su respuesta socioeconómica post‑pandemia, lo que eventualmente minó su popularidad.

La crisis política que culminó con la renuncia de su vicepresidenta Chrystia Freeland en diciembre de 2024 aceleró su salida. Trudeau anunció su renuncia el 6 de enero de 2025, y dejó el cargo oficialmente el 14 de marzo, siendo sucedido por el economista Mark Carney.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí