Hace unos días, mi colega Jorge Villanes hizo una nota sobre la reacción que tuvo Katy Perry tras invitar a una fan a cantar y ver que esta se desmayó al subir al escenario. Ahora yo me he animado a elaborar un artículo acerca del motivo por el que la mencionada artista no estaría buscando “salir con nadie” en este preciso momento. Prepárate para recibir la información.
Primero que nada es importante recordar que, tiempo después de haberse confirmado su separación de Orlando Bloom, quien es el padre de su hija, Daisy Dove, la cantante fue vinculada sentimentalmente con Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá. Pero todos los rumores comenzaron a desaparecer con el tiempo a raíz de que ambos ya no han sido captados juntos.
Habiéndote recalcado lo anterior, te cuento que la propia Katy Perry no ha brindado recientemente declaraciones sobre su vida amorosa. Lo que ha motivo la creación de esta nota es la información que obtuvo People a raíz de haber conversado con una fuente.
“Está atravesando grandes cambios personales”
Esa persona, cuya identidad (por obvias razones) no ha sido revelada, dijo: “Katy no busca salir con nadie ahora mismo”. Luego dio a conocer el motivo. “Todavía está de gira (se refiere a ‘Lifetimes’). Es madre soltera y está atravesando grandes cambios personales”, subrayó.
¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Katy Perry y Orlando Bloom?
Cabe mencionar que Katy Perry y Orlando Bloom confirmaron, a través de sus representantes, su separación en julio de este año. Los dos artistas decidieron terminar su compromiso tras nueve años de relación intermitente. Si te preguntas cuándo nació Daisy Dove, pues la respuesta es en agosto de 2020.
