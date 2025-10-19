Para un menor de edad con alguna enfermedad grave, es sumamente alentador recibir la visita de su artista preferida. Es como si se tratase de un plus para no darse por vencido ante la adversidad. Esto provocó Katy Perry cuando sorprendió a nueve niñas que están enfrentado males que no les permite disfrutar a plenitud de la vida.

Esto ocurrió durante una parada de su gira ‘Lifetimes Tour’ en el auditorio The O2, situado en Londres, Reino Unido. En un video difundido por redes sociales, se visualiza a la cantante de 40 años apareciendo detrás del escenario y generando emoción en estas menores de edad.

Actualmente, Katy Perry está brindando una serie de conciertos como parte de su gira The Lifetimes Tour. (Crédito: @katyperry / Instagram)

Debo mencionarte que estas niñas estaban vestidas con trajes coloridos de princesas, pues iban a realizar una actuación en el recinto mencionado. Nunca imaginaron que la intérprete de ‘Hot N Cold’ se haría presente antes de tu participación.

Katy Perry mostró una actitud cordial. Antes de presentarse ante estas niñas con enfermedades graves, se dio el tiempo suficiente para conocer y aprender los nombres de cada menor y así disfrutar de un momento inolvidable. Para conmemorar el recuerdo, se tomaron una fotografía en conjunto.

“Quedará grabado en nuestra memoria”

Una de las madres de estas niñas sintió cierta emoción por la experiencia que vivieron estas pequeñas, pues considera que, por un momento, se olvidaron de las enfermedades que poseen y pudieron disfrutar de la compañía de su artista preferida.

Las distintas niñas no dudaron en abrazar a Katy Perry cuando la tuvieron cerca. (Crédito: @thismorning / Instagram)

“Pudieron tener un día en el que no eran solo pacientes preocupándose por su próximo tratamiento. Esto quedará grabado en nuestra memoria para siempre”, declaró.

No es sorpresa que Katy Perry tenga este tipo de acciones positivas hacia otras personas. Por suponer, la cantante estadounidense posee su propia organización sin fines de lucro, Firework Foundation, que se encarga de brindar experiencias emocionantes y conmovedoras a sus fanáticos.