Cada cierto tiempo, Keanu Reeves genera impacto con sus declaraciones. Anteriormente, dio de qué hablar al revelar el trabajo que tenía antes de convertirse en actor famoso. Ahora es el centro de atención por su singular respuesta al ser consultado si ve las películas antiguas en donde ha trabajado.

Para ir directo al tema, te cuento que el artista de 61 años asistió al Festival de The New Yorker el pasado 26 de octubre. Estando ahí, según People, participó en una charla junto a su compañero de reparto de ‘Waiting For Godot’ en Broadway, Alex Winter, y la crítica cultural Naomi Fry. En ese entonces, acabó brindando una información sumamente interesante.

“Quiero decir…”

Y es que, mientras se producía la conversación, Keanu Reeves expuso si es una persona que ve las películas donde ha actuado. “No, quiero decir, tal vez mientras me desplazo o me muevo y pienso: ‘Ahí, sí, están dando ‘Point Break’”, manifestó en el escenario, refiriéndose a su película de acción de 1991, donde interpretó a un agente encubierto del FBI, ‘Johnny Utah’.

Keanu Reeves es un actor y músico canadiense. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP) / ANDREJ ISAKOVIC

“O, ‘¡Oh, vaya, Matrix, de acuerdo! (Matrix) Reloaded, ¡jod**, sí!’”, continúo entre risas, mencionando las cintas de 1999 y 2003 de la franquicia ‘Matrix’, donde ‘dio vida’ al hacker informático convertido en superhéroe, ‘Neo’. “En fin, ni sí, ni no… No es que me lo haya puesto hace poco”, sentenció el artista.

En 2020, Keanu Reeves fue clasificado por The New York Times como el cuarto mejor actor del siglo XXI, y en 2022 la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. (Foto: Robyn BECK / AFP) / ROBYN BECK

Su papel en ‘Waiting For Godot’

Cabe mencionar que en la obra de Broadway ‘Waiting For Godot’, Keanu Reeves y Alex Winter interpretan a ‘Estragón’ y ‘Vladimir’, quienes, de acuerdo a la citada fuente, esperan junto a un árbol la llegada de una persona llamada ‘Godot’, pasando el tiempo con conversaciones uno a uno, así como con encuentros con extraños.

Películas destacadas de Keanu Reeves

‘The Matrix’ (1999)

‘John Wick’ (2014)

‘Speed’ (1994)

‘The Matrix Reloaded’ (2003)

‘John Wick: Chapter 2’ (2017)

‘The Matrix Revolutions’ (2003)

‘John Wick: Chapter 3 – Parabellum’ (2019)

‘Point Break’ (1991)

‘Bram Stoker’s Dracula’ (1992)

‘The Devil’s Advocate’ (1997)

‘My Own Private Idaho’ (1991)

‘Constantine’ (2005)

‘Bill & Ted’s Excellent Adventure’ (1989)

‘The Matrix Resurrections’ (2021)

‘John Wick: Chapter 4’ (2023)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí