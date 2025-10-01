Keith Urban protagonizó un momento incómodo meses antes de que se confirmara su separación de Nicole Kidman. Durante una entrevista en julio con el presentador Ryan Seacrest, el cantante de country respondió de forma evasiva a una pregunta sobre cómo equilibraban sus agendas profesionales con la vida en pareja.

En aquella charla, Seacrest destacó la intensa actividad laboral de Kidman y le preguntó a Urban si “la gente le dice que su esposa está en todo”. El músico sonrió y contestó que ella estaba “casi tan ocupada” como el propio presentador, “pero no del todo”.

El conductor insistió en cómo organizaban sus vidas entre giras y rodajes. Urban, visiblemente incómodo, hizo una pausa antes de responder de forma esquiva.

“Es un trabajo. Sí. La vida está en curso”. En ese momento, Kidman se encontraba filmando ‘Practical Magic 2′, mientras Urban daba inicio a su High and Alive World Tour.

Días atrás, la revista People confirmó que Urban, de 57 años, y Kidman, de 58, se separaron después de casi dos décadas de matrimonio. Un día después, la actriz presentó oficialmente la demanda de divorcio en Nashville, donde vivían desde 2007.

Tras conocerse la noticia del divorcio, fuentes cercanas a la actriz aseguraron que Kidman “no quería esto” y que había intentado salvar la relación. Por otro lado, allegados a Urban comentaron que el artista “ha estado pasando por algunas cosas” y tomando “decisiones cuestionables” en los últimos meses.

Fuentes cercanas revelaron que Kidman intentó salvar la relación, mientras Urban atravesaba una etapa difícil con “decisiones cuestionables”. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Los documentos judiciales señalan “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación y establecen la fecha de la demanda como la del distanciamiento oficial.

La pareja, que se conoció en 2005 y se casó en 2006, tiene dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

La pareja, que tiene dos hijas adolescentes, ya llevaba un tiempo viviendo por separado antes del anuncio oficial. (Foto: Paul ELLIS / AFP) / PAUL ELLIS

De acuerdo con otra fuente, el distanciamiento no era una sorpresa para su círculo cercano, pues llevaban un tiempo viviendo separados.

“Quienes conocen a Keith sentían que la ruptura era inevitable”, afirmó. A pesar de haber celebrado su aniversario número 19 en junio, Urban y Kidman fueron vistos juntos por última vez solo unos días antes de la confirmación de su ruptura.

Nicole Kidman y Keith Urban se separan: línea de tiempo de su relación

La actriz Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban se conocieron en enero de 2005 durante la gala “G’Day USA” en Los Ángeles. A pesar de que Kidman sintió una atracción inmediata, Urban tardó varios meses en llamarla. Una vez que la relación se consolidó, la pareja se comprometió con rapidez y se casó en una ceremonia en Sídney, Australia, en junio de 2006, un año después de haberse conocido.

Pocos meses después de la boda, Urban ingresó en rehabilitación para tratar adicciones. Kidman lo apoyó públicamente, un momento que la pareja describió posteriormente como un factor que fortaleció profundamente su vínculo.

Con el tiempo, la pareja dio la bienvenida a dos hijas: Sunday Rose, nacida en 2008, y Faith Margaret, nacida en 2010 a través de gestación subrogada.

A lo largo de casi dos décadas, Kidman y Urban se establecieron como una de las parejas más estables y visibles de Hollywood; no obstante, en septiembre de 2025, después de 19 años de matrimonio, se anunció que la actriz y el cantante habían puesto fin a su relación.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí