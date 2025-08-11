Así como Pete Davidson trabajó con Eddie Murphy en ‘The Pickup’, Keke Palmer también lo hizo. Justamente, a raíz de su participación en la cinta que ya está disponible en Prime Video, ella fue entrevistada y ahí reveló cómo conoció por primera vez al actor que es una verdadera leyenda de la comedia.

Para no ir con rodeos, te digo que la actriz conversó con People. A ese medio de comunicación le contó que si bien el filme en cuestión viene a ser la primera producción en la que participó con el artista de 64 años, en las grabaciones no se dio la primera interacción entre ambos.

Resulta que Keke Palmer es muy amiga de las hijas de Eddie Murphy, por lo que, cuando era adolescente, solían despertarse y visitarse para pasar el día juntas. Tan buena es la relación de amistad que, cuando tenía unos 19 o 20 años, fue invitada para cenar en casa del actor.

Keke Palmer es una actriz y cantante estadounidense que nació el 26 de agosto de 1993. (Foto: Christopher Polk / Variety vía Getty Images) / Christopher Polk

“Nunca había conocido a su papá, así que me dijeron: ‘Oye, ¿quieres venir a cenar con nuestro papá?’. Y yo les dije: ‘Se me olvidó por un segundo que tu papá es Eddie Murphy. ¡Qué demonios!’”, recordó la actriz, que aseguró que al verlo se dio cuenta que era un “padre típico” en casa.

Se llevó una buena imagen de su colega

“Bajaba las escaleras en pijama y tocaba la guitarra, que era lo más genial que sabía tocar. Recuerdo que pensé: ‘¡Caramba, sí que le va la vida!’”, manifestó después Keke Palmer, que, en la cinta ‘The Pickup’, interpreta a ‘Zoe’, una mujer que secuestra el vehículo de seguridad de ‘Russell’ (Eddie Murphy) y Travis (Pete Davidson).

Keke Palmer y Eddie Murphy en el estreno mundial de ‘The Pickup’ de Amazon MGM Studios en Regal LA Live el 27 de julio de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images) / Axelle/Bauer-Griffin

¿Cuántos hijos tiene Eddie Murphy?

Si en caso te preguntas cuántos hijos tiene Eddie Murphy, la respuesta es 10. Estos han nacido de diferentes relaciones: Eric (1989) con Paulette McNeely; Bria (1989), Miles (1992), Shayne (1994), Zola (1999) y Bella (2002), con su exesposa Nicole Mitchell Murphy; Christian (1990), con Tamara Hood; Angel Iris (2007), con Mel B (de las Spice Girls); e Izzy Oona (2016) y Max Charles (2018), con su actual pareja, Paige Butcher.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí