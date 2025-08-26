Aunque ha pasado un mes desde su fallecimiento, Ozzy Osbourne continúa siendo tema de conversación. Durante una reciente transmisión de la WWE, el legendario músico fue mencionado en un segmento que no cayó bien entre los fanáticos. La polémica creció tanto que incluso su hija, Kelly Osbourne, expresó su indignación por los comentarios sobre su padre y su ciudad natal, Birmingham.

Todo ocurrió durante la transmisión en vivo de WWE Raw el lunes por la noche, desde Birmingham, Inglaterra. Becky Lynch, una de las superestrellas más conocidas de la empresa, que actualmente interpreta a una villana (“heel”), hizo una controvertida referencia a la muerte de Ozzy mientras se negaba a pelear contra Nikki Bella.

“No voy a luchar en Birmingham”, dijo Lynch. “Sí, lo único bueno que salió de aquí murió hace un mes. Pero, para ser justos con Ozzy Osbourne, al menos tuvo el buen sentido de mudarse a Los Ángeles, una ciudad de verdad. Porque si yo viviera en Birmingham, también me moriría.”

Durante un episodio de Raw en Birmingham, Becky Lynch se negó a luchar contra Nikki Bella y comentó que “lo único bueno que salió de aquí murió hace un mes”, en referencia a Ozzy. (Foto: Netflix) / Ilya S. Savenok

Finalmente, se confirmó que Lynch y Bella se enfrentarán por el título Intercontinental este domingo en el evento Clash in Paris.

Como era de esperarse, los comentarios de Becky Lynch fueron recibidos con una gran cantidad de abucheos. Esto forma parte de la estrategia de un villano en la lucha libre: provocar a la audiencia, especialmente insultando a su ciudad; sin embargo, para muchos, mencionar a Ozzy tan poco tiempo después de su muerte fue demasiado.

En redes sociales, las críticas no tardaron en llegar. “Es un esfuerzo absolutamente repugnante por intentar ser la villana. Muy por debajo de lo aceptable”, escribió una apersona. Otro usuario añadió: “Entiendo el kayfabe y la historia, pero esto fue demasiado. Le deben una disculpa a la familia de Ozzy Osbourne.”

Las críticas no tardaron en llegar, ya que muchos consideraron que fue una falta de respeto. Por su parte, Kelly Osbourne arremetió contra la luchadora y la WWE en redes sociales. (Foto: @kellyosbourne / Instagram)

Kelly Osbourne, hija del músico, también reaccionó con dureza. “[Becky Lynch] ¡Eres una basura irrespetuosa! ¡Birmingham no te apagaría ni aunque estuvieras en llamas! ¡Qué vergüenza para la WWE por permitir que se digan cosas así sobre mi padre y su ciudad natal!”, publicó en sus historias de Instagram.

Cabe recordar que Ozzy Osbourne tuvo una larga relación con la WWE. Apareció en múltiples programas desde los años 80, comenzando como mánager invitado de los British Bulldogs en WrestleMania 2.

Además, participó en shows semanales, realizó presentaciones musicales e incluso protagonizó segmentos con estrellas como Chris Jericho.

Ozzy tuvo una larga relación con la compañía, participando en eventos desde 1986 y siendo incluido en el Salón de la Fama en 2021. (Foto: AFP)

Su legado se consolidó cuando fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2021.

Ozzy Osbourne, el ícono que transformó el rock para siempre

Ozzy Osbourne nació en Birmingham en 1948. Dejó la escuela a los 15 años y pasó por varios trabajos antes de involucrarse en delitos menores. Su pasión por la música surgió tras escuchar a The Beatles y en 1967 formó su primera banda con Geezer Butler.

Saltó a la fama con Black Sabbath en los años 70, siendo clave en el nacimiento del heavy metal. Luego triunfó como solista con su álbum Blizzard of Ozz y la canción Crazy Train.

Junto a su esposa Sharon, construyó una carrera sólida, convirtiéndose en una de las parejas más influyentes de la industria del entretenimiento.

En julio de 2025, Ozzy se despidió de sus fans con un concierto en Aston Villa Park. Poco después, murió en casa rodeado de su familia; sin embargo, su legado como ícono del rock seguirá vigente.

