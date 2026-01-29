Kendall Jenner volvió a demostrar que sabe cómo robarse el show incluso cuando no es la protagonista principal. Durante su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la modelo fue puesta contra la pared con una pregunta aparentemente simple pero cargada de polémica para cualquier fan del fútbol americano: ¿quién ganará el Super Bowl 2026? Lejos de improvisar una respuesta al azar, Kendall dejó claro que ella es de las que necesita información antes de decidir y, fiel a su estilo relajado, soltó una petición que nadie vio venir. Con el público atento y Jimmy Fallon visiblemente intrigado, pidió permiso para “llamar a un amigo”, sacó su teléfono y convirtió un momento casual en una escena televisiva inolvidable que terminó con una videollamada inesperada, análisis deportivo de alto nivel y risas sin parar.

Todo ocurrió la noche del miércoles 28 de enero, cuando Fallon le preguntó directamente a Kendall quién creía que se llevaría el trofeo del Super Bowl LX, que enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks el próximo 8 de febrero.

Con naturalidad, Jenner preguntó si podía usar su “comodín” telefónico y, segundos después, alguien respondió al otro lado de la línea. Al decir “hola” y girar el celular hacia el conductor, el estudio explotó en aplausos al descubrir que se trataba nada menos que de Tom Brady, leyenda viva de la NFL, conectado por FaceTime desde su auto.

La sorpresa fue total. Jimmy Fallon no ocultó su asombro al reconocerlo de inmediato y exclamar emocionado que estaba frente a Tom Brady. Kendall, entre risas, se disculpó con él por “hacerle esto” y fue directo al punto.

Kendall Jenner en FaceTime con Tom Brady en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. | Crédito: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Le explicó que quería tomar una decisión informada sobre a quién apoyar en el Super Bowl y que no se le ocurría nadie mejor para darle ese contexto. Brady, con humor, aceptó el papel y empezó a desgranar un análisis detallado del juego.

El ex quarterback habló primero de los Seahawks y elogió su defensa, calificándola como “histórica”, mientras Kendall asentía con cara de total concentración, aunque claramente perdida.

El momento se volvió aún más divertido cuando Brady lanzó preguntas técnicas sobre estadísticas avanzadas como el DVOA y mencionó al safety Nick Emmanwori, provocando miradas confundidas de Fallon y respuestas afirmativas poco convencidas de Jenner. El conductor remató la escena confesando, en tono irónico, que él también era un fanático empedernido de esas métricas.

Luego llegó el turno de los Patriots. Brady mencionó al entrenador Mike Vrabel, a quien llamó “Vrabes”, y ahí el caos fue total. Entre nombres mal pronunciados, bromas sobre fiestas y carcajadas del público, el análisis deportivo se transformó en comedia pura.

Cuando Brady empezó a profundizar en el esquema ofensivo del equipo, Kendall lo interrumpió con una sonrisa para asegurar que todo estaba siendo “realmente útil”, mientras Fallon, derrotado por la risa, apoyaba la cabeza sobre su escritorio.

Tom Brady es un exjugador profesional y comentarista de fútbol americano. Jugaba en la posición de quarterback y desarrolló su carrera en los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers de la National Football League. | Crédito: Mitchell Leff / Getty Images / Mitchell Leff

Al final de la llamada, Fallon le preguntó a Kendall si había entendido todo lo que Brady explicó. Su respuesta fue tan honesta como divertida: un rotundo “no”, acompañado de risas. Aun así, cuando llegó el momento de elegir, Jenner se dejó llevar por su instinto y apostó por el “underdog”, inclinándose por los New England Patriots.

El Super Bowl 2026 se jugará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y tendrá un ingrediente extra de interés para Kendall: su ex, Bad Bunny, será el encargado de encabezar el show de medio tiempo. Una noche que promete espectáculo dentro y fuera del campo, justo como aquel momento inesperado en televisión que ya dio de qué hablar.

