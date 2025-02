El rapero estadounidense Kendrick Lamar, ganador de múltiples premios Grammy, será la principal estrella del popular espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL de 2025 en Nueva Orleans. Conoce cuánto cobrará por participar en el evento y a cuánto asciende su fortuna.

El Super Bowl, la final de la liga de football americano (NFL), tendrá lugar en el Caesars Superdome de Nueva Orleans (Luisiana) el 9 de febrero . El rap y el hip hop también han estado bien representados.

“El rap sigue siendo el género musical más impactante hasta la fecha. Y yo estaré allí para recordarle al mundo por qué”, dijo Lamar al anunciar su participación en el show. No es la primera vez que participará, pues estuvo en el Super Bowl de 2022 en Los Ángeles junto a Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem y 50 Cent.

¿CUÁL ES EL PATRIMONIO NETO DE KENDRICK LAMAR?

Kendrick Lamar, a sus 37 años, es uno de los nombres más importantes del rap y mejor pagados del mundo. Tiene una serie de álbumes que lideraron las listas, así como varias propiedades valuadas en varios millones de dólares y cada vez se sigue renovando. Su último éxito es el álbum GNX, que lanzó de manera sorpresiva en noviembre de 2024 y tras cinco años de espera.

Celebrity Networth estima que el rapero estadounidense tiene un patrimonio neto de US$140 millone s. Su riqueza se genera a través de sus ventas de música, regalías por streaming, giras, emprendimientos comerciales y acuerdos de patrocinio

Hasta la fecha, ha ganado más de US$250 millones en su carrera. Solo en 2018, ganó US$60 millones, lo que lo convirtió en uno de los artistas mejor pagados del año. Ha ganado 17 premios Grammy de 47 nominaciones. También ganó un premio Pulitzer por su álbum “Damn”.

El rapero Kendrick Lamar recibiendo un premio en la edición 65th Annual Grammy Awards en Los Angeles (Foto: VALERIE MACON / AFP)

¿Cuánto cobrará Kendrick por el Super Bowl 2025?

Kendrick Lamar no recibirá un sueldo por su presentación en el Super Bowl de la NFL de 2025 en Nueva Orleans, pero este no es un caso particular. Todos los artistas que han estelarizado un show de medio tiempo del Super Bowl tampoco cobraron.

GANANCIAS DE CARRERA DE KENDRICK LAMAR POR AÑO

El total de sus ganancias desde 2013 a 2023 es de US$223 millones:

2013 – US$9 millones

2014 – US$9 millones

2015 – US$12 millones

2016 – US$19 millones

2017 – US$30 millones

2018 – US$60 millones

2019 – US$39 millones

2020 – US$5 millones

2021 – US$10 millones

2022 – US$10 millones

2023 – US$20 millones.

FICHA KENDRICK LAMAR

Nombre completo: Kendrick Lamar Duckworth

Kendrick Lamar Duckworth Fecha de nacimiento: 17 de junio de 1987

17 de junio de 1987 Lugar de nacimiento: Compton, California, EE.UU.

Compton, California, EE.UU. Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Ocupación: Rapero, compositor, productor musical

Rapero, compositor, productor musical Géneros: Hip-hop, rap, jazz rap, conscious rap

Hip-hop, rap, jazz rap, conscious rap Años activo: Desde 2003

Desde 2003 Discográficas: Top Dawg Entertainment, Aftermath, Interscope Records, pgLang

Top Dawg Entertainment, Aftermath, Interscope Records, pgLang Pareja: Whitney Alford.