Kevin Bacon es, sin duda, una de las grandes estrellas de Hollywood. Su debut cinematográfico fue en 1978 con ‘Animal House’ y desde entonces no ha dejado de aparecer en distintas producciones, demostrando tener un gran talento para la actuación. Por ejemplo, a raíz de su interpretación de ‘Michael Strobl’ en ‘Taking Chance’, él ganó un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores. Ahora, también es importante señalar que hace música junto a su hermano Michael desde los años 90 con ‘The Bacon Brothers’. Sin duda, tiene un gran currículum y, pese a tener 66 años, no planea bajarle “el ritmo” a su carrera.

El artista, que ahorita mismo es el centro de atención por su papel de ‘Hub Halloran’ en ‘The Bondsman’, habló con People y ahí dejó en claro que se siente bien y aún tiene muchas cosas que desea hacer. Sí, no siente que sea el momento de parar.

“Es curioso porque siento que mucha gente, obviamente, de mi edad, está contenta de parar, bajar el ritmo o jugar al golf o lo que sea. Creo que estoy más, quizás hasta cierto punto, simplemente con más ímpetu que nunca. Hay tantas cosas que todavía quiero hacer como actor, como músico, como escritor. No como escritor, sino como compositor. Como director, no. No tengo planes de bajar el ritmo”, recalcó.

Kevin Bacon interpreta a ‘Hub Halloran’ en ‘The Bondsman’, una serie de acción y terror de Prime Video. (Foto: Arturo Holmes / Getty Images)

“Siempre me sorprende que todavía me ofrezcan cosas”

Sobre el hecho de qué sucederá en un futuro cercano, él aseguró que no sabe. “Sorprendentemente, he aguantado tanto que siempre me sorprende que todavía me ofrezcan cosas. Es algo que nunca doy por sentado. Y las oportunidades están ahí. Han estado llegando. Parece que siguen llegando”, indicó Kevin Bacon para después revelar qué es lo que más agradece.

Kevin Bacon aseguró que todavía tiene muchas cosas que quiere hacer como actor, como músico y como compositor. (Foto: Karwai Tang / Getty Images)

“Lo que más agradezco, además de poder vivir como actor, es que tengo oportunidades porque yo, o la industria, decidí que me convirtiera en actor de personajes secundarios en lugar de protagonista”, aseveró. “Bueno, a veces dirijo proyectos, pero creo que no me dedico solo a eso. Y, como resultado, si miro a los dos personajes que están entre ‘MaXXXine’ y ‘Beverly Hills Cop’, son dos hombres completamente diferentes. Son personajes completamente distintos y tienen un tono completamente distinto en cuanto a la película y el tipo de película que son. Y tuve la oportunidad de hacer ambas y que se estrenaran el mismo año. Así que estoy muy agradecido”, sentenció el artista. Ten en cuenta que su más reciente participación en una producción es la serie ‘The Bondsman’, la cual se transmite por Prime Video desde el 3 de abril de 2025. A continuación podrás apreciar su tráiler.