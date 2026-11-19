Kieran Culkin tiene un talento especial para dar vida a personajes que, aunque no sean precisamente agradables, terminan conquistando al público. Ganó el Óscar a mejor actor de reparto en 2025 por “A Real Pain” y lo hemos visto en películas como “Home Alone”, “Igby Goes Down” y “Scott Pilgrim vs. the World”, además de la serie “Succession”, que le valió un Globo de Oro. Pero esta vez compartió algo más personal: reveló cuál es la película navideña que disfruta ver una y otra vez y contó una anécdota de infancia con su hermano mayor, Macaulay.

Kieran Culkin hace una reverencia en el escenario durante la noche de estreno de "Glengarry Glen Ross" en Broadway, en el Palace Theatre, el 31 de marzo de 2025 en la ciudad de Nueva York (Foto: Michael Loccisano/Getty Images/AFP)

LA PELÍCULA NAVIDEÑA QUE MIRA TODOS LOS AÑOS

“Mi pobre angelito” (“Home Alone”, en inglés) ocupa un lugar especial entre las películas navideñas favoritas de Kieran Culkin. En ella interpretó a Fuller McCallister, el primo menor de Kevin McCallister, a quien dio vida su hermano Macaulay.

“La vemos casi todos los años. El hecho de haber participado en ella no me la arruinó, sigue siendo mi película navideña favorita”, dijo en el episodio de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” del 18 de noviembre de 2026.

Sin embargo, hizo una aclaración: “Mi pobre angelito” podría quedar en segundo lugar si se incluye a “Duro de matar” entre las películas navideñas. “Dependiendo de si consideras ‘Duro de Matar’ como una película navideña o no, que yo sí... ‘Duro de Matar’ y luego ‘Home Alone’”, explicó.

Kieran señaló que su gusto por la película viene desde la infancia. En 2024, durante un panel del Festival de Cine de Tribeca junto a Jesse Eisenberg, contó que la veía una y otra vez en Navidad, hasta el punto de aprenderse los diálogos de memoria.

LA ANÉCDOTA DE INFANCIA CON SU HERMANO MACAULAY

En otro momento, Kieran Culkin admitió que cuando filmó “Home Alone” no tenía idea de qué trataba la película, ya que solamente tenía 7 años, pero cuando fue a verla se dio cuenta que su hermano Macaulay era el protagonista.

“La vi en el estreno y me moría de risa. Pensé: ‘Bueno, supongo que tiene sentido. Mac estuvo mucho tiempo en el set. Supongo que es el protagonista de esta película’”, manifestó.

Cabe precisar que Kieran participó en el programa de Jimmy Fallon antes del estreno de “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha”, donde da vida a Caesar Flickerman, el excéntrico presentador de televisión del Capitolio al que Stanley Tucci interpretó anteriormente, publica PEOPLE.

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