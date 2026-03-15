Convirtieron la alfombra roja de los Premios Óscar 2026 en una extensión visual de ‘Golden’, el tema de ‘KPop Demon Hunters’. Este domingo 15 de marzo, la producción también conocida como “Las Guerreras del K-pop” de Netflix llegó con dos nominaciones como Mejor Película Animada y Mejor Canción Original y para la gala, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las tres voces de Huntr/x, arribaron a la alfombra roja no solo para lucir sus mejores atuendos, sino para realizar una verdadera extensión visual de la canción y, en especial, a un potente verso. Durante su paso por la previa de la ceremonia, las intérpretes no solo llevaron vestidos a juego, sino que aprovecharon las entrevistas previas para subrayar el componente cultural y generacional de su presentación, prometiendo un número “poseído por los ancestros” y pensado para hacerlos sentir orgullosos ya que ellas también actuarán en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, donde se reconocerá a las mejores producciones cinematográficas del último año. Por el momento, la producción ya se llevó el galardón a “Mejor Película Animada”.

La gran referencia de ‘Golden’ en la alfombra roja

La canción ha barrido durante toda la temporada de premios, llevándose el Globo de Oro, el Critics’ Choice y el Grammy a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, lo que colocó a este tema como el gran favorito esta noche en Los Ángeles.

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami hicieron referencia a la frase “We’re goin’ up, up, up, it’s our moment / You know together we’re glowin’ / Gonna be, gonna be golden” (Vamos a subir, subir, subir, es nuestro momento / Sabes que juntos brillamos / Vamos a ser, vamos a ser dorados) y se notó desde el primer vistazo.

Y es que el trío apostó por looks bañados en dorado y aquí te lo cuento al detalle. EJAE apareció con un vestido de Dior en tono oro brillante, de silueta cruzada y gran abertura frontal, rematado con un corpiño strapless adornado con pequeños detalles negros y una cola circular con flecos que, al moverse, evocaba el brillo ascendente del tema.

Audrey Nuna llevó un diseño a medida de Thom Browne que mezclaba un blazer tipo militar con líneas de lentejuelas doradas que “caían” por el torso como lluvia de luz, antes de transformarse en una falda escultural con efecto moiré y capas internas tipo nylon, una lectura literal de eso de “glowin’” pero con la precisión arquitectónica del diseñador.

Rei Ami cerró el trío con el look más teatral y llevó un minivestido negro y dorado de lentejuelas con efecto degradado, de tirantes dobles, cubierto por un abrigo tipo ópera bordado con motivos dorados de aves y naturaleza que se prolongaban más allá del tejido. Ese abrigo, casi como una capa de heroína animada, conectaba con la estética de KPop Demon Hunters y con el arco aspiracional de Golden.

EJAE en la alfombra roja de los Premios Óscar 2026. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Audrey Nuna deslumbró con su atuendo inspirado en 'Golden'. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Rei Ami es otra de las voces de Huntr/x que llegó al Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Lo que dijeron en la alfombra roja de los Premios Óscar 2026

Las integrantes de Huntr/x insistieron en que su actuación no sería solo un número musical, sino un momento de afirmación cultural. En una entrevista televisiva previa a la gala y citada por ‘Harpers Bazaar’, afirmaron que el público verá un verdadero “grito de duelo épico” durante su presentación y que llegarán al show con la fuerza de “nuestros antepasados que nos poseen en el escenario”, subrayando que sienten la actuación como un ritual para honrar a quienes vinieron antes.

También prometieron que serían “un poco peligrosas” en el escenario, lo que refuerza la idea de que la propuesta de ‘Golden’ combina espectáculo pop y reivindicación identitaria.

El triunfo de ‘KPop Demon Hunters’ en los Premios Óscar 2026

La producción de Netflix ganó el Óscar a ‘Mejor Película Animada’.



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