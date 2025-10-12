Kylie Jenner volvió a estar en el centro de la controversia tras publicar el adelanto de su próxima colección de Kylie Cosmetics, inspirada en su recordada etapa “King Kylie”.

En el video, la empresaria de 28 años aparece esposada y escoltada por dos hombres vestidos como policías mientras camina por un pasillo similar al de una cárcel. La escena forma parte de la campaña con la que busca revivir su estilo de hace diez años, pero no fue bien recibida por todos.

En redes sociales, muchos usuarios calificaron la promoción de “insensible” y “fuera de lugar”, especialmente en medio de los recientes operativos de ICE en Estados Unidos.

En Reddit, una persona escribió: “El país está hirviendo, los ciudadanos están siendo arrestados, y Kylie Jenner publica una sesión de fotos esposada para promocionar cosméticos. Esto no es sátira, es la decadencia estadounidense.” Otro usuario mencionó que “ella está desconectada de la realidad.”

En redes sociales, varios usuarios calificaron la campaña como “de mal gusto” y “fuera de contexto”, dado el clima de tensión por las redadas migratorias en EE. UU. (Foto: @kyliejenner / Instagram)

Algunos también recordaron el polémico comercial de Pepsi protagonizado por Kendall Jenner en 2017, donde la modelo ofrecía una gaseosa para calmar una confrontación con la policía. “¿Está intentando recrear la misma controversia que causó Kendall con su anuncio sin tacto?”, cuestionó un internauta.

Otros señalaron la coincidencia entre el nombre de la campaña, “King Kylie”, y las recientes protestas “No Kings” contra las políticas del presidente Donald Trump.

En la plataforma X (antes Twitter), los comentarios fueron igual de duros. Una usuaria escribió: “King Kylie, ¡lee el ambiente! ¿Puedes usar tu plataforma por una vez para crear conciencia sobre el mundo que explotas?” Otro mensaje decía: “Hay protestas ‘No Kings’ en todo el mundo y tú eliges publicar esto. Detesto a los multimillonarios.” Alguien más señaló: “Es de mal gusto cuando ICE está secuestrando gente. Kylie, como siempre, sin sensibilidad.”

A pesar de las críticas, la empresaria siguió adelante con la promoción. En el clip, aparece con un conjunto negro de top y shorts diminutos, recreando su estilo de juventud, con pelucas de colores y maquillaje intenso.

Le preguntaron a Kylie Jenner sobre uno de sus cirugías estéticas y la empresaria no dudó en responder. (Foto: Mike Coppola/MG25/Getty Images para The Met Museum/Vogue)

Jenner recordó que su era “King Kylie” nació en 2015, poco después del lanzamiento de sus famosos Kylie Lip Kits, el producto que marcó el inicio de su imperio multimillonario.

Durante el fin de semana, Kylie compartió también un video de 2016 en el que conducía un Rolls Royce plateado mientras usaba un pañuelo Louis Vuitton y una peluca rubia.

El clip, dirigido por Colin Tilley, promovía sus brillos labiales y acumuló más de 16 millones de vistas. Ahora, la empresaria anunció una secuela: “GLOSSES PART 2: KING KYLIE RETURNS! en Snapchat por las próximas 24 horas”, escribió.

Finalmente, agradeció a su madre Kris Jenner y a sus amigas por acompañarla nuevamente, y confirmó que la colección “King Kylie” saldrá a la venta el 18 de octubre.

A pesar de la polémica, Kylie siguió adelante con el lanzamiento de su colección “King Kylie”. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

