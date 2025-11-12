Kylie Jenner volvió a captar la atención en redes sociales tras un gesto que parece desmentir los rumores de ruptura con Timothée Chalamet.

La empresaria de 28 años dio “me gusta” a un video publicado por el actor en Instagram, pocas horas después de que medios internacionales afirmaran que su relación había llegado a su fin.

El clip, compartido por Chalamet, mostraba el tráiler de su nueva película “Marty Supreme” junto al mensaje “MARTY SUUUUUUUUUPREME”. Con ese simple gesto, Jenner dejó claro para muchos de sus seguidores que entre ambos no hay problemas, sino que continúan en buenos términos.

La confusión comenzó cuando una fuente cercana a la pareja aseguró al Daily Mail que había “problemas en el paraíso” y que el actor había terminado con Kylie.

Aunque algunos medios aseguraron que el actor había terminado la relación, fuentes cercanas confirmaron que ambos continúan juntos. (Foto: Elisabetta A. Villa / Getty Images) / Elisabetta Villa

Según ese informante, no sería la primera vez que ocurre algo similar y que “ella lo convenció de volver en el pasado”.

Otra fuente, sin embargo, explicó que la relación “no está completamente terminada”, pero que Jenner “está haciendo más esfuerzo” debido a la apretada agenda del actor.

Los rumores crecieron cuando Chalamet no asistió al lujoso cumpleaños número 70 de Kris Jenner, la madre de Kylie; no obstante, People aclaró poco después que el protagonista de “Dune” no pudo acudir porque estaba fuera del país filmando la tercera parte de la saga.

Según una fuente citada por la revista, ambos intentan verse cada pocas semanas y planean reunirse durante las vacaciones.

Según allegados, Kylie y Timothée siguen viéndose con frecuencia y están muy enamorados. (Foto: @kyliecosmetics / Instagram)

De hecho, otro informante confirmó que Chalamet habla de Kylie “todo el tiempo” en el set y que la empresaria incluso lo visitó en Nueva York durante la filmación de “Marty Supreme”. Además, se habrían reencontrado en Londres mientras él grababa “Dune”. “Están muy enamorados”, aseguró la fuente.

A pesar de los rumores que los persiguen desde hace meses, la relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet parece seguir adelante. La pareja, que comenzó a salir en 2023, ya había enfrentado especulaciones similares durante el verano, cuando no se les vio juntos por varias semanas.

Chalamet se encuentra filmando fuera del país, lo que explicaría su ausencia en eventos familiares recientes. (Foto: ANTHONY WALLACE / AFP)

En aquella ocasión, un paseo en Budapest y una fuente cercana confirmaron que “todo estaba bien” y que mantenían contacto constante por videollamada pese a la distancia.

Kylie, madre de Stormi, de 7 años, y Aire, de 3, fruto de su relación con Travis Scott, continúa enfocada en su familia y en su marca Khy, mientras Chalamet combina su apretada agenda de rodajes con su vida personal.

Por ahora, todo indica que el romance sigue tan sólido como siempre.

Línea de tiempo de la relación amorosa de Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Enero de 2023: Se rumorea que se conocieron en el desfile de moda de Jean Paul Gaultier durante la Semana de la Moda de París.

Abril de 2023: Los rumores se intensifican después de que el coche de Kylie fuera visto en la residencia de Timothée en Los Ángeles.

Agosto de 2023: Se reporta que la pareja se toma un descanso temporal, aunque no llegan a confirmar una ruptura oficial.

Septiembre de 2023: Hacen su debut público oficial como pareja, mostrándose afectuosos en un concierto de Beyoncé en Inglewood, California.

Enero de 2024: Se les ve juntos en los Globos de Oro, confirmando su relación ante las cámaras en uno de los eventos más importantes de Hollywood.

Hasta finales de 2025: Se mantienen en gran medida fuera del ojo público, pero fuentes confirman que continúan juntos, con Timothée supuestamente pasando tiempo con los hijos de Kylie.

