Margaret Qualley y Jack Antonoff asisten a la 67 edición anual de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Kevin Mazur/Getty Images para The Recording Academy)
Margaret Qualley y Jack Antonoff asisten a la 67 edición anual de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Kevin Mazur/Getty Images para The Recording Academy)
/ Kevin Mazur
Agencia AP
Agencia AP
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NUEVA YORK.- La actriz Margaret Qualley y el ganador del Grammy Jack Antonoff han presentado una demanda de divorcio tras tres años de matrimonio, según registros judiciales.

El caso se presentó el viernes en el Tribunal Supremo del condado de Kings, en Brooklyn, Nueva York, y figura como una acción matrimonial no impugnada. Qualley aparece como la demandante y Antonoff como el demandado.

Jack Antonoff y Margaret Qualley posan en la noche inaugural del "Buena Vista Social Club" en el Teatro Schoenfeld el 19 de marzo de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Bruce Glikas/Getty Images)
Jack Antonoff y Margaret Qualley posan en la noche inaugural del "Buena Vista Social Club" en el Teatro Schoenfeld el 19 de marzo de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Bruce Glikas/Getty Images)
/ Bruce Glikas

Los abogados de Qualley y Antonoff no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La pareja se separó en julio.

Qualley, de 32 años, es una actriz conocida por películas como “The Substance” (“La sustancia”) y “Once Upon a Time in Hollywood” (“Érase una vez en... Hollywood”). Antonoff, de 42, es un compositor y productor galardonado con 14 premios Grammy que ha trabajado con artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey y Sabrina Carpenter. También es integrante de la banda Bleachers.

La pareja comenzó a salir en 2021 y se casó en agosto de 2023.

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