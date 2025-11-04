La elección de Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 sigue generando opiniones divididas en Estados Unidos. Tras confirmarse la presencia del latino en la final de los playoff de la NFL, se inició un debate sobre la representación cultural en el evento deportivo más visto del país.

Ahora, se dio a conocer que más de 100.000 personas han firmado una petición en Change.org para que la organización reemplace al artista puertorriqueño con George Strait, ícono de la música country estadounidense.

Los promotores del reclamo aseguran que el estilo de Strait refleja el “corazón y alma de la música americana” y que su presencia sería una forma de preservar la identidad cultural del evento.

La iniciativa, creada por la ciudadana Kar Shell, sostiene que la decisión de la liga fue un error. Según explicó, el Super Bowl debería “unir al país y ser apto para toda la familia, no convertirse en un espectáculo político”.

Shell acusa a Bad Bunny de no representar esos valores y asegura que “sus actuaciones y estilo drag son lo opuesto a lo que las familias estadounidenses esperan en el escenario más importante del fútbol americano”.

Los firmantes también destacan la importancia de que el show sea accesible para todos los espectadores, pues argumentan que cerca del 78% de los estadounidenses solo habla inglés, por lo que el idioma de las canciones debería tender puentes y no generar divisiones.

La polémica se avivó aún más tras un comentario del artista durante su monólogo en Saturday Night Live, cuando dijo: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

El debate pronto fue más allá de lo musical y se convirtió en un tema político. Según Newsweek, incluso el expresidente Donald Trump expresó su desaprobación, calificando la elección como “ridícula” y asegurando que “nunca había escuchado de él”.

En respuesta, la organización conservadora Turning Point USA anunció un evento paralelo de medio tiempo como forma de protesta.

A pesar de la controversia, la NFL no tiene planes de cambiar de rumbo. El comisionado Roger Goodell defendió la elección de Bad Bunny y aseguró que fue “cuidadosamente pensada”.

“Él es uno de los artistas líderes y más populares del mundo”, afirmó, destacando que la liga busca conectar con una “audiencia global”.

Bad Bunny, por su parte, abordó la polémica con orgullo. En SNL, el artista aseguró que su participación representa “un logro para todos nosotros”, refiriéndose a la comunidad latina en Estados Unidos.

“Demuestra nuestra huella… que nadie podrá quitar o borrar jamás”, dijo.

Mientras tanto, los impulsores de la petición siguen firmes en su propuesta: “George Strait encarna el corazón y el alma de la música americana”, señalan, convencidos de que el “Rey del Country” sería la elección ideael para el próximo Super Bowl.

Super Bowl LX: cuándo y dónde será

El Super Bowl LX (60), que será la final de la temporada 2025 de la NFL, se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026. El partido se jugará en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, que es la casa de los San Francisco 49ers.

Este estadio volverá a ser el anfitrión del gran evento deportivo una década después de haber albergado el Super Bowl 50 en 2016.

El artista principal que encabezará el famoso espectáculo de medio tiempo (Halftime Show) será el puertorriqueño Bad Bunny.

Con esta actuación, el cantante de reguetón y trap latino hará historia al ser el primer artista masculino latino en encabezar en solitario este evento, siguiendo a la presentación de Kendrick Lamar en la edición anterior.

