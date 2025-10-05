Aubrey O’Day lanzó una dura advertencia a los jóvenes artistas luego de que su exmentor, el rapero y productor Sean “Diddy” Combs, fuera sentenciado a cuatro años de prisión. La cantante recalcó la importancia de protegerse cuando se trabaja de cerca con personas que tengan una gran influencia en la industria.

“Que esto sirva como recordatorio para quienes persiguen sus sueños. La verdadera advertencia no es que un jurado pueda dudar de tu testimonio ni que una sentencia no refleje el sufrimiento vivido”, escribió la también modelo en X.

Según O’Day, el verdadero riesgo está en “el momento en que alguien en una posición de poder sobrepasa tus límites o exige más de lo que realmente corresponde”.

“Aléjate y no mires atrás”, agregó, indicando que ningún sueño vale tanto como el dolor y la explotación que podrían venir si se permanece en esa situación.

La cantante advirtió a los jóvenes artistas sobre los riesgos de permanecer cerca de personas influyentes que cruzan límites. (Foto: @aubreyoday / Instagram)

La exintegrante de Danity Kane, de 41 años, insistió en que muchos de los que abusan de su influencia enfrentan pocas consecuencias en comparación con el daño que causan.

“Protégete ante la primera señal de coerción o irregularidad. Si algo se siente mal, confía en tu instinto y sal de ahí. Tu bienestar vale más que cualquier oportunidad”, señaló.

Como se recuerda, el rapero de 55 años fue declarado culpable de dos cargos relacionados con transporte para prostitución y deberá pagar además una multa de 500 mil dólares, así como someterse a programas de salud mental y rehabilitación por abuso de sustancias.

Como ya pasó un año en prisión preventiva, podría recuperar su libertad en tres años.

O'Day señaló que ningún sueño vale tanto como el dolor o la explotación que pueden seguir en esas situaciones. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Combs también enfrentó cargos por tráfico sexual y asociación ilícita, pero fue absuelto en esos casos.

Durante el proceso, O’Day recordó que ella misma lo acusó de manipularla cuando participó en su programa “Making the Band”.

Tras conocerse la condena, la artista compartió en Instagram su reflexión: “Estoy tratando de asimilar la magnitud de todo esto. El peso cultural de esta decisión es incalculable”.

La modelo recordó sus propias experiencias con el productor y expresó tristeza por las víctimas cuyos testimonios no fueron reconocidos en su totalidad. (Foto: @aubreyoday / Instagram)

Además, expresó tristeza por todas las personas afectadas: “Es desgarrador ver cómo tantas vidas fueron impactadas por sus experiencias con Sean Combs, solo para que esas historias quedaran cortas a los ojos de un jurado. Solo espero que nunca tengan que ver a un ser querido pasar por lo mismo”.

De qué se le acusa a Sean ‘Diddy’ Combs y por qué ira 4 años a prisión

Sean “Diddy” Combs fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos federales de transporte para ejercer la prostitución (bajo la Ley Mann de EE. UU.). Estos cargos se basan en la acusación de que el magnate movilizaba a mujeres, incluyendo a sus exparejas, y a trabajadores sexuales a través de fronteras estatales para participar en encuentros sexuales y fiestas con drogas, un patrón de conducta que se mantuvo durante muchos años.

El juez impuso la sentencia, además de una multa de $500,000, para enviar un mensaje contundente sobre la rendición de cuentas por el abuso contra las mujeres.

Si bien la fiscalía había solicitado una pena superior a 11 años, el jurado lo absolvió de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado, los cuales habrían implicado una posible cadena perpetua.

El testimonio clave provino de mujeres como su exnovia, Cassie Ventura, quienes relataron haber sido forzadas y coaccionadas a participar en actos sexuales, abusos que el juez consideró posibles debido al gran poder e influencia que Combs ejerció sobre sus víctimas.

