Pepe Aguilar se refirió sin rodeos al impacto que las redes sociales han tenido en la vida de su hija, Ángela Aguilar, especialmente tras su matrimonio con Christian Nodal, una noticia que remeció el mundo del espectáculo en 2024 y desató una ola de críticas y comentarios en plataformas digitales.

Ángela y Nodal sorprendieron al público al confirmar que se habían casado, lo que generó todo tipo de especulaciones y dividió opiniones entre los seguidores de ambos artistas. Para muchos, la relación llegó demasiado pronto luego de la ruptura entre Nodal y Cazzu, lo que no hizo más que alimentar el escándalo y el "hate" en internet.

Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron al público al anunciar su matrimonio, lo que desató una ola de reacciones en redes. | Crédito: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for The Latin Recording Academy / Alberto E. Rodriguez

La advertencia de Pepe Aguilar a Ángela

En este contexto, Pepe reveló que él ya había anticipado los riesgos de exponer la vida privada en el mundo digital. “Yo le decía: ‘Oye, cuidado, hija, con este rollo acá en las redes estamos hablando, ¿no?’”, recordó en entrevista con Cora Nelda González. Según el cantante, las redes sociales se han convertido en terreno fértil para insultos, cancelaciones y ataques personales.

“Las redes sociales se usan para hatear a todos. Tú crees que si eso me importara muchísimo, ¿no estaría haciendo algo para aliviarlo? Yo ya no estoy en redes desde hace como un año, estoy pero no estoy”, agregó Aguilar, quien ha optado por tomar distancia de esas plataformas debido a su creciente toxicidad.

Pepe Aguilar confía en que su hija Ángela superará las críticas con su trabajo y talento. | Crédito: Instagram @pepeaguilar_oficial

Pepe fue claro al decir que, en su opinión, las redes han perdido gran parte de su valor. “La estadística ahí está, cada vez tiene menos credibilidad... el crecimiento se estancó de nuevos usuarios, porque ya no le cree a nadie”, señaló con firmeza.

Respecto al fenómeno de odio que enfrenta su hija, el cantante lamentó que Ángela pasó de tener una imagen digital impecable a convertirse en blanco de críticas por moda. “Hasta el momento que la empezaron a ‘hatear’, había tenido una historia color de rosa, 100% en las redes. Pero las redes son perfectas para poder echarle montón a alguien y se vuelve moda, y ella, pobre, se volvió moda ‘hatearla’”, expresó con evidente molestia.

