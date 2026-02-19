La búsqueda de la madre de 84 años de Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, está siendo marcada por críticas a la gestión del sheriff del condado de Pima, Chris Nanos. Según voces internas de las fuerzas del orden, el caso ha sido afectado por errores de comunicación y una disputa personal con el FBI, lo que habría complicado el avance de la investigación. Desde la desaparición de Nancy, ocurrida el 1 de febrero en su vivienda de Tucson, no se ha logrado identificar a ningún sospechoso ni pistas sólidas tras más de dos semanas.

Entre los tropiezos señalados por las autoridades figuran la falta de resguardo inicial de la escena, entrevistas públicas confusas y conferencias de prensa sin información concreta.

Según el New York Post, diversas fuentes aseguran que el FBI quiere asumir el control del caso, pero no puede hacerlo sin el consentimiento directo de la familia Guthrie.

“Es una creencia común en esta agencia que este caso se ha convertido en un caso de ego para el Sheriff Nanos”, afirmó el sargento Aaron Cross, presidente de la asociación de diputados del condado, aludiendo a que la investigación se habría convertido en un asunto personal para el sheriff.

Fuentes policiales y expertos aseguran que fallas en la comunicación y decisiones tempranas por parte del sheriff habrían afectado el avance del caso. (Foto: ABC15 Arizona / YouTube)

Nanos, máxima autoridad policial del segundo condado más poblado de Arizona, es el principal vocero del caso. Desde el inicio de las investigaciones, concedió múltiples entrevistas y encabezó extensas ruedas de prensa; sin embargo, su decisión de tener conversaciones privadas con periodistas individuales habría provocado versiones contradictorias y la percepción de que prima el “control de daños” sobre la claridad informativa.

Expertos externos también cuestionaron la estrategia de comunicación. Betsy Brantner Smith, de la National Policing Association, sostuvo que la falta de informes regulares alimentó la confusión.

“Este es el Oficial de Información Pública 101. Solía ​​dar estas clases… No puedes simplemente dejar de hablar con ellos o compartir información poco a poco”, señaló.

Según el medio citado, el trasfondo del conflicto incluiría una vieja rivalidad entre Nanos y el FBI que se remonta a 2015, cuando la agencia investigó al departamento por el uso de fondos de decomisos civiles.

El FBI estaría dispuesto a intervenir, pero solo puede hacerlo con autorización expresa de la familia. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Aunque Nanos no fue acusado, aliados suyos creen que responsabiliza al FBI por su derrota electoral en 2016.

“Se cree ampliamente que cree que el FBI le costó su elección”, dijo Cross, recordando además las duras declaraciones del sheriff contra la agencia en una entrevista con KGUN9.

La polémica se agravó tras la ajustada reelección de Nanos en 2024, venciendo por menos de 500 votos a su rival republicana, Heather Lappin. Ella lo demandó por presuntas represalias laborales durante la campaña, mientras que la Pima County Board of Supervisors solicitó una investigación independiente.

Pese a que el caso llegó a la fiscalía estatal, no se presentaron cargos.

La falta de resultados concretos mantiene el caso bajo el foco público. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Por otra parte, fuentes federales describen una creciente frustración por la falta de avances. “Después de dos semanas enteras de esto, la policía no ha logrado pistas ni avances”, dijo un informante, criticando además el manejo de pruebas y mensajes contradictorios.

Cross insistió en que el FBI debió liderar desde el inicio: “Hemos estado tratando esto como un secuestro, y el FBI es la principal agencia para lidiar con secuestros en el mundo”.

Las críticas también apuntan a decisiones operativas, como liberar la escena del crimen demasiado pronto y demorar el uso de recursos aéreos clave.

Aunque Nanos defiende la actuación de sus investigadores y niega falta de cooperación con el FBI, según declaró a Green Valley News, dentro del propio departamento crece la sensación de que buenos policías trabajan bajo un liderazgo deficiente, lo que está convirtiendo uno de los casos más desconcertantes del momento en motivo de controversia.

Qué se sabe hasta hoy sobre la desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue reportada como desaparecida desde la noche del 31 de enero de 2026 en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson. Según Univision, la investigación está siendo tratada como un posible secuestro tras hallar sangre en la entrada de su vivienda y objetos personales dentro de la casa.

People informa que las autoridades compartieron imágenes de video vigilancia que muestran a un hombre enmascarado con una mochila armada fuera de su casa la noche de su desaparición y equipos forenses encontraron muestras de ADN que no coinciden con Guthrie ni con personas cercanas a ella mientras siguen analizando otras evidencias físicas.

A medida que el caso entra en su tercera semana, no se han realizado arrestos ni identificado oficialmente sospechosos, aunque agentes ejecutaron registros en viviendas cercanas y detuvieron temporalmente a varias personas sin presentar cargos.

Según The Guardian, las autoridades, incluyendo el Federal Bureau of Investigation y la oficina del sheriff de Pima, ofrecen una recompensa de hasta 100 000 dólares por información relevante que conduzca a alguna pista de interés o arresto.

