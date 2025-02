Mientras se habla de retiro sobre Travis Kelce después de la derrota de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl 2025, las especulaciones sobre su futuro en los medios están teniendo un precio.

¿Travis Kelce colgando los botines por un micrófono? Suena loco, pero con rumores de retiro en el aire, muchos se preguntan cuánto ganaría como analista. La NFL paga millones a sus estrellas, y con su carisma, Kelce podría firmar un contrato jugoso. ¿Cuánto? Agárrate, porque los números te van a sorprender.

Si Kelce, quien ya habló sobre los rumores en el podcast New Heights, decide decirle adiós a la NFL, seguro que las cadenas deportivas se lo van a pelear.

Aunque es difícil que el futuro miembro del Salón de la Fama consiga un contrato de 10 años y US$375 millones como el de Tom Brady con Fox, Kelce podría superar el sueldo de su hermano Jason en ESPN.

La relación de Travis Kelce con Taylor Swift ha impulsado aún más su fama. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP

Según Andrew Marchand de The Athletic, ESPN le está pagando a Jason Kelce US$6 millones por formar parte del show previo a Monday Night Football.

Gracias a su relación con Taylor Swift, la popularidad de Travis se disparó más allá del fútbol. Sports Illustrated incluso sugirió que podría ganar unos US$10 millones si decide llevar su talento a la cabina.

Con el negocio de los medios deportivos en auge, no sería raro ver a Fox, Amazon, ESPN, NBC y NFL Network peleando por los servicios de Kelce cuando se retire.

Travis Kelce es uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

“Me tomaré un tiempo para entenderlo”, dijo Kelce. “Y creo que le debo a mis compañeros de equipo que, si vuelvo, será una decisión que tomaré con todo el corazón y no a medias, y que estaré aquí completamente para ellos”.

Kelce lleva tiempo mostrando interés en los medios y ha trabajado en varios proyectos, tanto delante como detrás de cámaras. Entre sus apariciones destacan la serie de terror Grotesquerie, Are You Smarter Than a Fifth Grader? y su rol como presentador en Saturday Night Live.