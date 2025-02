Emiliano Aguilar, hijo del famoso cantante Pepe Aguilar, ha roto el silencio sobre su relación con su padre. Aunque admite que existe un distanciamiento entre ellos, también deja en claro que no todo es como parece. Con una confesión sincera, Emiliano aclara quién es realmente responsable de la situación y desmonta cualquier idea errónea sobre su famoso padre. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te cuento los detalles.

A través de sus Instagram Stories, Emiliano, hermano mayor de Leonardo y Ángela Aguilar e hijo de una relación previa de Pepe antes de casarse con Aneliz, habló sin filtros sobre su famoso padre.

“Quiero dejar algo muy claro porque siento que se tiene que decir otra vez. Esta es la última vez que hablo de este tema”, afirmó Emiliano, quien ha seguido los pasos de su familia en la música.

Emiliano Aguilar se refirió a la relación con su padre Pepe Aguilar. | Crédito: Emiliano Aguilar / Instagram

“Mi jefe nunca me abandonó. Yo por mis errores, inmadurez, y pend$#@das que andaba haciendo nos fuimos separando, pero no me abandonó”, indicó.

Emiliano salió en defensa de su padre. “Mi jefe es una buena persona que hizo lo mejor que pudo con lo que se le presentó”, afirmó sobre Pepe Aguilar. “Yo lo quiero un ching@ y jamás voy a hablar mal de él. Ojalá esto se haga viral y no más las cosas malas”, agregó.

Emiliano Aguilar abrió su corazón y habló sin filtros sobre su relación con su padre, Pepe Aguilar, a través de sus Instagram Stories. | Crédito: Emiliano Aguilar / Instagram

Hasta el momento, Pepe Aguilar, quien mantiene una relación cercana con sus hijos menores, no ha reaccionado a las declaraciones de su primogénito.