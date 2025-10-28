Jesaaelys Ayala González, la hija menor de Daddy Yankee, volvió a captar la atención en redes sociales con una confesión que dejó a todos con la boca abierta. En medio de la tensión familiar por la separación de sus padres, Mireddys González y el “Big Boss”, la joven influencer reveló que durante años tuvo prohibido escuchar la música de Don Omar.

Todo ocurrió de la forma más casual. Mientras grababa uno de sus videos de maquillaje, de fondo sonaba una canción del llamado “Rey del Reguetón”. Una seguidora notó el detalle y comentó: “La música de Don Omar”. Sin pensarlo mucho, Jesaaelys respondió con una frase que desató una ola de reacciones: “Antes me lo tenían prohibido, ahora lo puedo escuchar”.

La rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar parece haber marcado incluso la vida familiar del reguetonero. | Crédito: Instagram jesaaelys

La respuesta fue suficiente para que los fans encendieran las redes. Algunos lo tomaron como una anécdota graciosa, pero muchos interpretaron el comentario como una indirecta hacia su padre, con quien mantiene una relación distante desde hace meses. “De la misma manera que él dijo que nuestra relación estaba lacerada, yo confirmo que está súper lacerada. Está más que lacerada, y él sabe por qué”, confesó en febrero de este año.

Desde entonces, los seguidores han notado que el vínculo entre padre e hija parece estar roto. Y Jesaaelys no ha hecho mucho por ocultarlo. Cuando una usuaria comentó: “Para haber pasado de ser el centro del universo de tu hija a ser simplemente cualquier persona, algo fuerte tuviste que haber hecho”, la joven no dudó en responder: “Me encantan las personas bien inteligentes como tú (lo digo en serio)”.

El intercambio se volvió viral en cuestión de horas. Miles de usuarios celebraron su sinceridad, mientras otros lamentaron que la situación familiar siga deteriorándose. Aun así, Jesaaelys ha optado por enfocarse en lo que más le apasiona: su trabajo como creadora de contenido, compartiendo rutinas de belleza, maquillaje y bienestar con sus miles de seguidores.

Ahora, lejos de las reglas impuestas por Daddy Yankee, Jesaaelys disfruta libremente la música de Don Omar. | Crédito: Instagram Jesaaelys

Aunque Daddy Yankee no ha hecho declaraciones sobre el tema, su hija ha dejado claro que está lista para vivir con libertad. Si antes no podía escuchar a Don Omar, ahora lo hace con una sonrisa, su propia voz y una comunidad digital que la respalda.

