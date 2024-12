Si hay una artista que en el último tiempo ha recibido innumerables críticas por su apariencia y ha sabido sobreponerse a todas ellas, sin duda es Ariana Grande. Ella se ha convertido en un verdadero ejemplo para muchas personas por esa gran lucha y, hace poco, tuvo una conmovedora respuesta al recordar esos comentarios negativos que lamentablemente recibió.

Todo ocurrió cuando ella y Cynthia Erivo estaban siendo entrevistadas por la creadora de contenido Crazy Sally, a raíz del estreno y éxito inmediato de la película ‘Wicked’, donde las dos artistas mencionadas son protagonistas.

Cuando Crazy Sally tocó el tema de las críticas, Ariana Grande se emocionó de inmediato, pero pudo sacar las fuerzas suficientes para dar importantes declaraciones. “He estado haciendo esto frente al público y he sido un espécimen en una placa de Petri desde que tenía 16 o 17 años. Lo he escuchado todo. He escuchado todas las versiones. Eres joven y estás escuchando todo tipo de cosas”, indicó al inicio.

“Es difícil protegerse de ese ruido. Es algo incómodo sin importar en qué escala lo experimentes, incluso si vas a la cena de Acción de Gracias y la abuela de alguien dice ‘Dios mío, te ves más delgada, ¿qué pasó?’ o ‘te ves más pesada, ¿qué pasó?’”, señaló después.

La importancia de estar rodeada de sus seres queridos

Luego de ello, Ariana indicó que el hecho de que las personas compartan sus opiniones sobre la vida personal o la apariencia de alguien es algo “peligroso para todas las partes involucradas”. Por suerte, a pesar de ser muy difícil, ha podido separarse del escrutinio al estar rodeada de sus seres queridos.

“Tengo mucha suerte de tener el sistema de apoyo que tengo y de saber y confiar en que soy hermosa. Pero sí sé cómo se siente la presión de ese ruido. Ha estado presente en mi vida desde que tenía 17 años. Simplemente ya no lo invito a entrar. Tengo trabajo que hacer, tengo una vida que vivir, tengo amigos a los que amar. Tengo tanto amor. No lo invito, así que ya no le dejo espacio”, sostuvo.

El consejo para las personas

La artista internacional también aprovechó la oportunidad para aconsejar a las personas. “Cuídate porque nadie tiene derecho a decir mie***”, recalcó. Cynthia Erivo, quien como ya dije líneas arriba estaba con ella, no dudó en manifestar que estaba “orgullosa” de Ariana por ser honesta sobre el tema.

