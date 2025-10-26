Después de varios conciertos que brindó en México como parte de su gira ‘Latinaje En Vivo’, Cazzu se despidió de este país. Si bien su paso fue exitoso, no pudo evitar que la prensa le realice preguntas sobre el último comunicado de Christian Nodal; sin embargo, la artista se mostró dispuesta a aclarar cualquier duda.

Te comento que, hace más de dos semanas, el artista de música regional mexicana se pronunció sobre las distintas acusaciones en su contra en relación a su hija Inti , dejando entrever que todas ellas serían falsas.

Ahora, ‘La Jefa del Trap’ aprovechó su último día en el país norteamericano para desmentir dichas afirmaciones del actual esposo de Ángela Aguilar . De manera directa, le solicitó al cantante de 26 años que lleguen a un acuerdo por el bienestar de la hija que tienen en común.

Ante el comunicado de Nodal, Cazzu indicó que se trata de un "descaro". (Foto: @cazzu / Instagram)

“Primero, me parece un descaro. Voy a empezar diciendo eso, pero después, en general, me encantaría que toda esa energía, la cantidad de energía que le ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, se pusiera en conciliar”, explicó Cazzu.

La intérprete de ‘Con Otra’ puntualizó que se está “sintiendo atacada” ante los últimos acontecimientos, pero se mantendrá firme en cumplir sus contratos laborales. No obstante, espera que la situación llegue a buenos términos.

Christian Nodal emitió un comunicado oficial aclarando ante las acuscaciones de su expareja, Cazzu. (Foto: EFE) / Mauricio Dueñas Castañeda

No recibió un peso alguno

En otro punto de su comunicado, Nodal aseguró que habría cumplido con la manutención de su hija “mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos”. Esto fue suficiente para que Cazzu también se pronunciara al respecto.

“Que me digan a donde fueron (los millones de pesos de Christian Nodal a su hija Inti), por favor”, expresó irónicamente.

La cantante de 31 años especificó que no ha querido revelar la realidad de las cosas para que exista una posibilidad de que concilie con Nodal; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que usará “los recursos que tiene” con el propósito de defenderse.