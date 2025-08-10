Después del incidente que protagonizó en Florida y culminó en su detención , William Levy ha mostrado una postura serena. Se ha presentado a diversos programas televisivos para hablar sobre sus nuevos proyectos. Sin embargo, esto no ha impedido que sea consultado sobre aspectos de su vida personal . En esta ocasión, el galán de novelas pareció sentirse incómodo tras una pregunta formulada por el conductor de ‘El Gordo y La Flaca’.

Durante su visita, el actor de 44 años estaba promocionando su reciente proyecto televisivo ‘Camino a Arcardía’ , disponible en la plataforma Vix. Sin embargo, Raúl de Molina no quiso desaprovechar la oportunidad para indagar sobre la ruptura con su expareja, Elizabeth Gutiérrez .

“Yo no sé, tú puedes hablar de eso con Elizabeth (Gutiérrez). Yo no voy a hablar de eso, yo esas cosas no las hablo. Los caballeros no tienen memoria”, fue su respuesta de Levy.

William Levy no quiso responder al ser consultado sobre su ruptura amorosa con Elizabeth Gutiérrez. (Crédito: El Gordo Y La Flaca / YouTube)

Esto solo fue el comienzo de esta tensa conversación. Raúl no dudó en señalar a Levy como “muy mujeriego”, a lo que el actor respondió de inmediato: “No tanto como tú”. Además, añadió que siempre han intentado catalogarlo como una persona con múltiples parejas.

Su prioridad es ser padre

Si bien el actor de telenovelas afirmó que ha tenido “amoríos” en su etapa de soltero, les brindó el debido respeto a sus parejas. No satisfecho con la respuesta, Raúl de Molina le animó que ahora sí podría ser mujeriego, dado que ya no tiene algún vínculo con Elizabeth Gutiérrez.

Para William Levy, su prioridad actual es ser un buen padre para sus dos hijos. (Crédito: @willevy / Instagram)

Parece que esta “invitación” a disfrutar más de la vida no fue del agrado de Levy, pues su respuesta fue tajante: “¿Por qué? ¿Por estar solo significa que vas a ser mujeriego? Mira Rauli, para mí, la cosa más importante es ser papá. Mi prioridad es ser padre en la vida, esa es mi prioridad. No sé cuál es la tuya”, respondió

Si bien aseguró que no tendría problema en conocer a alguien, William Levy reafirmó que no está en sus planes mantener una relación amorosa. Él considera que esa dicha mujer tendría que “valer la pena” para que entre en su vida y así presentarle a sus dos hijos, Christopher y Kailey.

Levy se mostró poco tolerante cuando el conductor Raúl de Molina lo catalogó como "mujeriego". (Crédito: @willevy / Instagram)