Ya se conocen a los nominados a las distintas categorías de los Grammys 2026 . Si bien se leen los nombres de Lady Gaga, Bad Bunny , Kendrick Lamar, entre otros, uno que causó sorpresa por su ausencia fue Taylor Swift , pues no está designada en estos importantes premios de la música. ¿Cuál es la razón de ello? Sorprendentemente, se ha revelado el verdadero motivo y está relacionado al reciente álbum de la estrella de pop, ‘The Life of a Showgirl’.

Si eres una fiel seguidora de la actual prometida de Travis Kelce, sabrás que suele estar nominada en alguna categoría de esta importante gala y, posiblemente, lleve a casa algunos premios. Por suponer, desde el 2010, ha ganado un total de 14 gramófonos.

Su última aparición fue en los Grammys 2025, donde estuvo nominada en distintas categorías por su álbum ‘The Tortured Poets Department’, lanzado en el 2024. En dicha ceremonia, la intérprete de ‘Cruel Summer’ no obtuvo algún premio.

Taylor Swift lanzó 'The Life of a Showgirl' el pasado 3 de octubre del 2025. ( Crédito: Instagram/ @taylorswift)

Por qué Taylor Swift no fue nominada a los Premios Grammy 2026

La verdadera razón de que Taylor Swift no recibió alguna nominación se debe a que no lanzó algún sencillo musical o álbum durante el periodo de elegibilidad de estos premios. Es decir, la premiación de la 68° edición de los Grammys abarcó desde el 31 de agosto del 2024 hasta el 30 de agosto del 2025.

¿Y ‘ The Life of a Showgirl ’? Debo precisarte que este duodécimo álbum de la cantante estadounidense se lanzó por todas las plataformas musicales el pasado 3 de octubre del 2025. Por lo tanto, no formó parte de este proceso de nominación; sin embargo, es altamente probable que algunos de su éxitos estén en alguna categoría de los Grammy 2027.

En total, Taylor Swift cuenta con 14 gramófonos desde que ha sido nominada a los Grammy. (Foto: Getty Images)

¿Taylor Swift podría estar presente en los Premios Grammy 2026?

Si bien la intérprete de ‘Blank Space’ estuvo presente en distintas galas cuando fue nominada, en próxima edición podría estar presente en caso sea la elegida para presentar algún premio o se le proponga realizar una presentación, tal como ocurrió en el año 2009.

Los Premios Grammy 2026 se celebrarán el próximo domingo 1 de febrero del mencionado año en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Según información de People, la gala se podrá visualizar en CBS o Paramount+.