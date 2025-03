Desde el primer momento, Lady Gaga dejó claro que no estaba para perder el tiempo. La estrella del pop y ganadora del Oscar, conocida por su talento y su autenticidad, no dudó en poner las cartas sobre la mesa cuando conoció a Michael Polansky.

Lejos de los típicos juegos de seducción o las charlas triviales de una primera cita, Lady Gaga tenía algo muy específico en mente y no dudó en preguntarlo sin rodeos. Y es que, según reveló recientemente, su ahora prometido supo desde el inicio exactamente lo que ella quería en una relación. Pero, ¿qué fue lo que preguntó la cantante?

Lady Gaga reveló que quería que él supiera desde el inicio que era una mujer de familia. | Crédito: BENJAMIN CREMEL / AFP

“Quería casarme y tener hijos más que nada”, confesó Lady Gaga, en una entrevista con Good Morning America. La cantante recordó que cuando Michael Polansky viajó a Las Vegas para verla durante su espectáculo y llevarla a su primera cita, ella no perdió el tiempo. Antes siquiera de sentarse, le lanzó la pregunta sin rodeos: “¿Quieres casarte y tener hijos?” A lo que él respondió con un simple “Sí, quiero”. Su reacción fue igual de directa: “Genial, ¿te apetece un poco de champán?” Y él, sin dudarlo, aceptó.

¿Por qué decidió hacer una pregunta tan trascendental en una primera cita? Según explicó Lady Gaga, su intención era clara: “Creo que quería que él supiera que yo era una chica de familia”, afirmó. Para Gaga, ser transparente desde el principio era fundamental, y no tenía interés en perder el tiempo con alguien que no compartiera sus mismos valores y aspiraciones.

Lady Gaga y Michael Polansky fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2020. | Crédito: Marco BERTORELLO / AFP

Cuando se trata de lo que hizo que Michael Polansky se convirtiera en el indicado, Lady Gaga no escatima en halagos. “Él me ama por completo”, indicó. “Aprendo mucho de él. Es un gran apoyo. Tiene un corazón increíblemente bondadoso. Es mi mejor amigo. Tener una relación con tu mejor amigo me parece una gran bendición. No podría imaginarme vivir la vida con nadie más que él, honestamente”, añadió.

Lady Gaga y Michael Polansky fueron relacionados sentimentalmente por primera vez en 2020, y desde entonces han mantenido una relación sólida a pesar del escrutinio público. En enero, Polansky habló abiertamente sobre los desafíos de estar con alguien cuya vida siempre está bajo los reflectores. “Nuestra relación es probablemente muy parecida a la de todos los demás. Sólo tenemos que descubrir cómo hacer algo de eso en público”, comentó en una entrevista con Elle.